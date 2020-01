Terremoto di magnitudo 7.7 è stato registrato nelle ultime ore, ora però le cose si complicano ed anche in modo decisivo.

Una situazione davvero molto complessa quella registrata in America. Nelle ultime ore, infatti, un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito Cuba, Giamaica e le Isole Cayman. Ora, però, dopo che le cose erano passate ed il peggio sembrava alle spalle, le cose peggiorano. Secondo le ultime notizie, infatti, è stato lanciato un allarme per tutta la zona. Si teme la creazione di un grosso tsunami che potrebbe abbattersi sull’arcipelago nelle prossime ore. La situazione è a dir poco complicata e si teme per l’incolumità di migliaia di persone, che ore potrebbero essere in serio pericolo. Le isole sono in una zona difficile da raggiungere e quanto sta accadendo potrebbe provocare danni ingenti a strutture e mettere in pericolo tante persone.

Terremoto in Giamaica di magnitudo 7.7: ora allerta Tsunami

Un brutto terremoto ha colpito la Giamaica, Cuba e le Isole Cayman negli ultimi giorni. Il picco delle scosse sismiche, riporta il Daily Mail, ha toccato la soglia incredibili di 7.7, un risultato incredibile. I danni sono ovviamente stati piuttosto elevati, ma tutto sembrava essere passato. Ora i cittadini delle isole latine speravano soltanto di poter andare avanti con le proprie vite. Purtroppo, però, le cose non stanno affatto così. Come riportano i media americani, infatti, il movimento delle zolle avrebbe ora causato un altro enorme problema con il quale i cittadini di quelle zone dovranno presto fare i conti. In tal senso, le onde che potrebbero generarsi colpirebbero le zone con una furia davvero parecchio pericolosa e per questo è in corso lo stato di allarme. La situazione è davvero molto delicata e le autorità competenti sono in massima allerta per intervenire quanto primo in caso di calamità naturale.

