Milan-Torino. Stasera il match di quarti di finale di Coppa Italia a San Siro. I rossoneri omaggeranno il compianto Kobe Bryant con una serie di iniziative nel pre partita

Era un grande tifoso del Milan, Kobe Bryant. Il campione di basket NBA, deceduto domenica scorsa in un incidente d’elicottero con la figlia Gianna Maria e altre sette vittime, si era appassionato ai colori rossoneri durante l’infanzia trascorsa in Italia con il padre Joe Bryant, il quale ha militato in alcune squadre di A1.

Kobe, nel 2013, aveva visitato anche il centro sportivo di Milanello, facendosi fotografare con la maglia del Milan, immagini che il club rossonero ha postato domenica sera nel messaggio di commiato pubblicato in seguito alla notizia della morte del cestista.

Potrebbe interessarti >>> Reggio Emilia omaggia Kobe Bryant: intitolata la piazza del PalaBigi

Morte Kobe Bryant, negato minuto di silenzio in Milan-Torino

Per omaggiare ulteriormente Bryant, il Milan ha deciso di indossare il lutto al braccio nel match di Coppa Italia contro il Torino e di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della partita.

Su quest’ultima proposta è arrivato il si della Lega. La decisione è stata ufficializzata stamane dopo le indiscrezioni di ieri sera che ipotizzavano un rifiuto, ipotesi quest’ultima che ha animato un ampio dibattito sui social, con inevitabili critiche da parte dei fan rossoneri ma anche dei tifosi di altre squadre e degli appassionati in generale, considerata l’iconicità di Bryant nello sport mondiale.

Nessun veto, invece, al lutto. In questo caso, infatti, la decisione di indossarlo o meno dipende esclusivamente dal club. Pur senza minuto di raccoglimento, il Milan omaggerà Bryant anche con altre iniziative. E’ previsto, infatti, che i giocatori effettuino una parte del riscaldamento con palloni da basket. Inoltre, prima del match sarà trasmesso sui maxi schermi di San Siro un video emozionale dedicato a Kobe.

Leggi anche – Morte Kobe Bryant, l’omaggio di Kyrgios e Nadal agli Aus Open (FOTO)