Diletta Leotta a Sanremo. Per le prove un vestito particolare con spacco sulla gonna

La bellissima Diletta Leotta sarà una delle showgirl di Sanremo, insieme a Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Laura Chimenti, Rula Jebreal, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu, Mara Venier e Monica Bellucci.

Manca circa una settimana all’inizio del Festival di Sanremo e le prove per le serate più attese dagli italiani sono già in atto. La bellezza senza confronti della siciliana ha ammaliato milioni e milioni di spettatori, trasformandola in un vero e proprio fenomeno mediatico. Le sue forme, il suo sorriso e la sua genuinità l’hanno fatta diventare un vero e proprio fenomeno sui social network, di cui è diventata fenomeno indiscusso. Ogni sua foto sui social attrae decine di migliaia di likes e tantissime condivisioni tra amici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Belen Rodriguez davanti allo specchio con solo gli slip – VIDEO

Diletta Leotta e il vestito con spacco alle prove

Con delle immagini sempre più stuzzicanti e dei contenuti sportivi divertenti, il suo account è tra i più gettonati e seguiti di tutto Instagram, soprattutto in Italia, dove regna incontrastata. Diletta Leotta, questa volta, pubblica un video di un provocante vestito con spacco della gonna sulla coscia. Vestito molto elegante che si presume indosserà in una delle serate dell’attestissimo Festival di Sanremo.