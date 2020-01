Taylor Mega con un micro costume nero: fan in visibilio e incetta di like per la bellissima modella e influencer triestina.

Taylor Mega è di una bellezza pazzesca e ogni suo scatto manda letteralmente in visibilio il pubblico maschile di Instagram e non solo. La bellissima modella e influencer triestina è adesso in vacanze alle Maldive per rilassarsi, ma non perde occasione per mettere in mostra il suo corpo da urlo. E l’ultimo scatto ha lasciato davvero i suoi fan a bocca aperta, con tanto di didascalia: “DOLCE SOLO QUANDO VOGLIO 🐰”. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…

LEGGI ANCHE >>> Laura Chiatti senza vestiti su Instagram fa infuocare i fan – FOTO

Taylor Mega con un micro costume nero: la Foto

Taylor Mega ha pubblicato 3 foto, in cui indossa un micro costume nero che non lascia tanto spazio all’immaginazione. Gli scatti in questione hanno già raccolto più di 100 mila like e non sono mancati complimenti all’indirizzo della straordinaria influencer bionda. Ecco le FOTO appena pubblicate sul proprio profilo Instagram da Taylor Mega:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta in piscina con un costume mozzafiato – FOTO

O ANCORA >>> Barbara D’Urso, la scollatura è vertiginosa: fan in delirio – FOTO