GF Vip, altro concorrente vuole abbandonare la casa dopo Barbara Alberti: ecco cosa sta accadendo in queste ore nell’abitazione più spiata d’Italia.

Dopo l’addio di Barbara Alberti che si è vista costretta a lasciare il Grande Fratello Vip per sottoporsi ad accertamenti sulle proprie condizioni fisiche, un’altra concorrente vuole dire addio alla casa più spiata d’Italia. Si tratta di Carlotta Maggiorana, modella, attrice ed ex ballerina italiana, vincitrice della 79ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2018. La 28enne originaria di Montegiorgio non ne può più a rimanere rinchiusa in quattro mura domestiche e starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di abbandonare il programma.

GF Vip, Carlotta Maggiorana via?

Carlotta Maggiorana – secondo quanto riferito da ‘Il Fatto Quotidiano’ – sentirebbe la mancanza di suo marito e della sua famiglia e si sarebbe lasciata andare ad un vero e proprio sfogo nelle scorse ore. “Non ce la faccio più, è come se mi mancasse l’aria. Non riesco ad andare avanti così per altri 2 mesi“, le sue parole. Stasera, intanto, torna in prima serata la trasmissione condotta da Alfonso Signorini, ma intanto resta da capire cosa deciderà di fare Carlotta Maggiorana. Lascerà davvero la casa più spiata d’Italia o rimarrà?

