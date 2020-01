Brasile, 53 morti per la tempesta che ha colpito la zona di Minas Gerais: sono oltre 17mila gli sfollati

Il bilancio delle vittime causato dalle piogge record nel sud-est del Brasile è salito a 53 domenica e i funzionari hanno espresso allarme per le continue tempeste.

Almeno 44 persone erano morte nello stato del Minas Gerais e altre nove nel vicino Espirito Santo, secondo i funzionari del disastro locale, secondo cui 19 persone sarebbero rimaste disperse.

Circa 20.000 persone sono state evacuate a causa della minaccia di alluvioni e frane.

La capitale dello stato di Minas Gerais, Belo Horizonte, ha registrato 171 millimetri in un periodo di 24 ore da giovedì a venerdì, la più alta piovosità degli ultimi 110 anni.

Il governatore dello stato, Gustavo Zema, ha dichiarato l’emergenza assoluta per 99 città, una misura intesa a facilitare gli aiuti federali in caso di calamità.

Ha anche decretato tre giorni di lutto ufficiale per i morti nelle alluvioni e nelle frane.

Le autorità dell’Espirito Santo hanno dichiarato di essere in massima allerta “a causa della previsione di arrivo di ulteriore pioggia per l’inizio della prossima settimana”.

Nella città di Alegre, i funzionari hanno avvertito che una diga era in pericolo di rottura e hanno esortato le persone che vivono sotto di evacuare.

Altre 2.000 persone sono state evacuate nella città di Itaperuna, nello stato di Rio de Janeiro.

NOW- IN BRAZIL.

At least 30 people have died &2,500 Evacuated, during severe rainstorms in Brazil's Minas Gerais state, the country's emergency services have said.Many of the victims were buried in landslides or washed away in floods after intense rain. #MinasGerais pic.twitter.com/u8Thr9hntf

— -🇦🇺🇺🇸🇦🇺- (@Frolencewalters) January 27, 2020