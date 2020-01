Roma-Lazio, cronaca e tabellino con voti del Derby capitolino disputato domenica 26 gennaio 2020

Primo tempo quasi soporifero in avvio. Venticinque minuti di sterile predominio della Roma e i giallorossi passano in vantaggio con la deviazione di testa di Dzeko che approfitta di un’uscita sconsiderata di Strakhosha che travolge Acerbi e si fa anticipare di testa dall’attaccante bosniaco. La Lazio, inesistente in fase offensiva, subisce il colpo e rischia il raddoppio con il salvataggio provvidenziale di Acerbi su Under.

Ci pensa l’altro portiere, Lopez a rimettere in gioco la Lazio. Calcio d’angolo, palla che sta per terminare fuori ma rimessa in area dal portiere iberico che si scontra con Smalling e permette proprio ad Acerbi di ribadire in rete da distanza ravvicinata. Pareggio quasi insperato per i biancocelesti che accettano il regalo e tornano in partita. Subito il gol, la Roma reagisce prontamente e al 45′ colpisce il palo con una bordata da fuori area di Pellegrini.

Il secondo tempo si apre con un altro brivido per i tifosi della Lazio con il rigore fischiato da Calvarese per la Roma per fallo di Patric (subentrato a Luiz Felipe) su Kluivert. Decisione che, in diretta, sembrava corretta ma poi rivista al Var che chiarisce dinamica dell’azione con il romanista che urta il rivale da dietro.

Dopo il mancato rigore, la partita ritorna in mano alla Roma con la Lazio mai propositiva in avanti, decisamente un’anomalia quest’ultima considerando il rendimento recente dei biancocelesti. Nonostante il predominio però la Lazio non corre rischi eccessivi con la Roma sempre in agguato. All’87’, Dzeko spreca un’altra occasione con un colpo di testa che si spegne centralmente su Strakhosha.

Finisce 1-1, un pareggio che lascia la Lazio a -2 dall’Inter (con la partita contro il Verona da recuperare) al terzo posto e la Roma, quarta, con l’Atalanta che incombe a una sola lunghezza di distanza.

Roma-Lazio, Tabellino e Voti

Roma: Lopez 4; Santon 6,5 (83′ Kolarov sv), Mancini 6.5, Smalling 6,5, Spinazzola 6.5; Cristante 6, Veretout 6,5 (89′ Pastore sv); Under 7.5, Pellegrini 6,5, Kluivert 6 (80′ Perotti sv); Dzeko 7

Lazio: Strakosha 5; Luiz Felipe 5(46′ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 5,5, Milinkovic-Savic 4.5, Leiva 6, Luis Alberto 5 (70′ Parolo 6), Lulic 5,5; Correa 5 (76′ Caicedo sv), Immobile 5

Marcatori: Dzeko(R), Acerbi (L)

Ammoniti: Lulic, Kolarov, Immobile, Luiz Felipe, Dzeko, Milinkovic,

Video Highlights Roma-Lazio

Per il video con gli highlights di Roma-Lazio – CLICCA QUI