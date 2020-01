Quella di oggi sarà una domenica piovosa, grazie alla perturbazione atlantica in transito sull’Italia. Andiamo a vedere le previsioni meteo della penisola.

Non sarà una domenica semplice dal punto di vista meteorologico. Infatti sulla nostra penisola, nella giornata clou del weekend, dovremo avere a che fare con un clima piuttosto incerto, con piogge sparse per tutto il nostro paese.

E’ in corso un flusso di blande correnti instabili che colpiranno specialmente le regioni del Centro e del Sud Italia.

Infatti piovaschi con schiarite colpiranno la Toscana, mentre altre piogge cadranno sulle regioni di Umbria, Lazio e Marche. Con l’evolversi della giornata, le piogge si estenderanno, fino a toccare il Salento e la Basilicata. Poi in serata le precipitazioni si diffonderanno fino in Calabria ed in Sicilia.

Migliora invece il tempo al Nord, dove fatta qualche eccezione locale, non dovrebbero esserci piogge, ele temperature dovrebbero essere in lieve aumento. Andiamo quindi a vedere nello specifico, che tempo ci sarà nella giornata odierna.

Meteo, domenica 26 gennaio

Come abbiamo anticipato nei giorni passati, questo weekend è pronto a riportare l’Inverno sulla penisola. Infatti fino a questo momento possiamo definire la stagione invernale come in letargo, con il freddo che fa fatica ad impattare sull’Italia. Proprio in questa giornata di domenica, però alcune correnti instabili, colpiranno il Centro ed il Sud riportando le precipitazioni sulla penisola. Andiamo a vedere nello specifico quali saranno le condizioni meteo.

Sulle regioni del Nord Italia, il tempo migliorerà sorprendentemente. infatti il settore settentrionale non sarà colpito dal flusso di aria fredda in circolo sull’Italia. Qualche precipitazione si verificherà solamente in Piemonte ed in Friuli Venezia Giulia. Altrove invece il tempo resterà sereno, senza rischio di piogge. Le temperature restano stazionarie, con massime dai 7 ai 12 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, la giornata si aprirà con ampie schiarite in Sardegna. Le piogge invece, colpiranno sin dal mattino la Toscana e le Marche, per poi espandersi in Umbria ed in Lazio nel corso della giornata. Le temperature restano stazionarie, con massime dagli 11 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, sin dal mattino troveremo delle nuvolosità irregolari su tutte le reggioni, in spoecifico sulla Campania e sul Salento. Ed è proprio in Puglia che inizieranno a cadere le prime piogge nel corso della domenica. In serata poi, le precipitazioni si estenderanno fino alla Calabria ed alla Sicilia. Le temperature sono in lieve calo, con massime dai 12 ai 17 gradi.

L.P.

