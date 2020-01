Inter-Cagliari, tutto sul match di San Siro valido per la 21.a giornata di Serie A, disputato domenica 26 gennaio

Pubblico numerosissimo a San Siro per Inter-Cagliari. Conte fa esordire Young da titolare. E’ del Cagliari la prima occasione con Simeone che calcia alto da posizione favorevole. I nerazzurri perdono Skriniar per infortunio (giramento di testa) ma riescono a sbloccare il risultato con il solito Lautaro Martinez, implacabile nel battere Cragno con un colpo di testa dall’area piccola su assist proprio di Young. Il Cagliari protesta per una presunta spinta dell’attaccante sul difensore Walukiewicz ma Manganiello è irremovibile. Gol regolare e 1-0 Inter.

Nella seconda parte della prima frazione, i nerazzurri controllano il vantaggio con il Cagliari che tenta qualche sortita offensiva. Nel finale, i sardi sfiorano l’1-1 con il gol di testa di Faragò diretto sotto la traversa, neutralizzato in tuffo da Handanovic.

Il secondo tempo è più vivace. Il Cagliari rischia di subire il raddoppio con Sensi che va vicino al gol in due occasioni e Lautaro che sfiora la doppietta. Nonostante il forcing interista intermittente, i sardi hanno il merito di rimanere in partita e al 77′ gelano San Siro con il gol dell’ex Nainggolan che batte imparabilmente Handanovic grazie anche alla deviazione di Bastoni che allarga la traiettoria del tiro. All’80, Lukaku con un’azione devastante entra in area e conclude di poco a lato. Entra Sanchez al posto di Sensi. Fuori anche Nainggolan per Cigarini. Ribolle San Siro ma le occasioni latitano. Quattro minuti di recupero. La parità resiste e Lautaro si fa espellere per proteste contro l’arbitro con rischio stangata. L’Inter rischia di scivolare a -6 dalla Juve e di essere ripresa dalla Lazio (con una gara in meno ). Il Cagliari aggancia il Milan al sesto posto e può continuare a inseguire l’Europa League.

Inter-Cagliari voti e pagelle

INTER (3-5-2): Handanovic 6.5; Skriniar sv (Godin 4.5), De Vrij 6.5, Bastoni 6; Young 6.5, Barella 5.5, Borja Valero 6, Sensi 6 (Sanchez sv), Biraghi 6 (Di Marco sv); L. Martinez 6, R. Lukaku 6.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno 6.5; Faragò 6.5, Klavan 5.5, Walukiewicz 5, Lu. Pellegrini 6 (Mattiello 6); Nandez 6.5, Oliva 6 (Castro 6), Ionita 6; Nainggolan 7.5, Joao Pedro 5.5; Simeone 6.

Marcatori: Lautaro Martinez (I); Nainggolan (C)

Espulso: Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Barella,Lukaku, De Vrij (I)

Highlights Inter-Cagliari

