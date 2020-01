Urbino, cameriera ruba 75 mila euro nel ristorante in cui lavorava da 10 anni: l’episodio è accaduto precisamente nella zona di Piandimeleto.

Incredibile quanto accaduto a Piandimeleto, comune di circa 2 mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino. Una cameriera, infatti, ha rubato in pochi mesi la bellezza di 75 mila euro nel ristorante in cui lavorava da almeno 10 anni. A raccontare questa assurda vicenda è ‘Il Resto del Carlino’, secondo cui i carabinieri del posto si sarebbero finti clienti e avrebbero beccato la donna in flagranza mentre nascondeva sotto un tovagliolo parte del conto pagato dai clienti.

Urbino, cameriera ruba 75 mila euro nel ristorante: faceva la ‘cresta’

A quel punto, le forze dell’ordine avrebbero prima sottratto alla cameriera 400 euro rubati poche ore prima e poi trovato nell’abitazione della donna 75mila euro in contanti, nascosti in scatole di latta. La cameriera, che lavorava nel ristorante da almeno 10 anni soltanto nel weekend, è stato arrestata per furto continuato con l’aggravante della destrezza e questa mattina il giudice avrebbe disposto la scarcerazione e l’obbligo di firma della cameriera presso la caserma dei carabinieri.

