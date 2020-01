Torino-Atalanta: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida della ventunesima giornata di Serie A che si è appena conclusa.

L’Atalanta travolge il Torino nell’anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A: finisce 7-0 al termine della squadra di Gasperini al termine di un match dominato sin dalle prime battute. Il protagonista assoluto è Josip Ilicic, che disputa una partita mostruosa e mette a segno alla fine una fantastica tripletta. Le altre due marcature dell’Atalanta portano la firma di Gosens, Zapata e Muriel (2), che dagli undici metri non lasciano scampo all’incolpevole Sirigu. Proprio il portiere del Torino si rende protagonista di diversi interventi prodigiosi, evitando così un passivo molto più ampio. Con questa vittoria, l’Atalanta raggiunge la Roma al quarto posto in classifica in attesa del derby di domani tra i giallorossi e la Lazio di Immobile. Si tratta della sconfitta interna più pesante della storia del Torino.

Torino-Atalanta, ecco voti e highlights

Di seguito, vi proponiamo tabellino, voti e highlights della gara di Serie A tra Torino e Atalanta che si è conclusa proprio in questi istanti:

TORINO: Sirigu 7; Izzo 4,5, Nkoulou 5, Djidji 4; De Silvestri 5,5, Lukic 4, Meitè 5, Berenguer 5 (78′ Lyanco 5), Laxalt 4,5 (65′ Millico 5); Verdi 5 (79′ Edera sv), Belotti 5,5.

ATALANTA: Gollini 6,5; Toloi 6,5, Palomino 6,5, Djimsiti 6,5; Hateboer 7, Freuler 6,5, De Roon 6,5 (57′ Pasalic 6,5), Gosens 7,5 (83′ Muriel 7,5); Gomez 7,5; Ilicic 8,5 (71′ Malinosvky 6,5), Zapata 7.

MARCATORI: 17′ Ilicic, 29′ Gosens, 46′ Zapata, 53′, 54′ Ilicic, 86′, 88′ Muriel (A)

AMMONITI: De Roon , Hateboer (A), Sirigu (T)

ESPULSI: Izzo, Lukic (T)

