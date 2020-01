Scossa di terremoto a Ravenna, trema la terra sulla costa romagnola: tutti i dettagli sulla magnitudo e gli aggiornamenti

Scossa di terremoto a Ravenna intorno alle 18 di questo pomeriggio. Il sisma ha fatto registrare un’intensità di magnitudo 3.4, con epicentro a circa 13 chilometri dal capoluogo romagnolo e 5 chilometri di profondità. Secondo le rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia la scossa è stata avvertita molto forte anche in tutta la costa romagnola, nelle zone di Forlì. Cesena, Faenza e Rimini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terremoto nel Sud Italia, forte scossa di magnitudo 4

Terremoto a Ravenna, tutta la Romagna trema: ecco la situazione e le conseguenze

Per fortuna dalle prime rilevazioni sembrano non esserci stati danni a cose e persone, ma lo spavento di migliaia di cittadini, scesi in strada all’avvertire della scossa, è stato grande. Diverse le segnalazioni sui social network, ma dopo una prima fase concitata si è ristabilita subito la calma. Il Comune di Ravenna ha pubblicato una nota ufficiale dove si danno indicazioni per gli abitanti e si afferma che è stato messo a disposizione un sistema di monitoraggio e di emergenza presso gli uffici comunali preposti. “Per le emergenze i numeri da contattare sono il 112 ed il 115, oltre allo 0544219219 della Polizia locale“.

LEGGI ANCHE >>> Nuova Zelanda, forte scossa di terremoto: i dettagli

Non è la prima volta che nel ravennate si avvertono scosse di terremoto di una certa importanza. Un anno fa, infatti, nel gennaio del 2019, si è verificato un evento sismico di magnitudo 4.6 ed un profondità di 25 km. Il terremoto fu avvertito in diverse zone d’Italia e provocato danni di lievi entità e disagi per le comunità coinvolte.