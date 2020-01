Australian Open, Nadal colpisce una giovane raccattapalle e poi la bacia: ecco il video di quanto accaduto in queste ore a Melbourne.

Bellissimo siparietto agli Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam che si tiene ogni anno a Melbourne. Il protagonista è Rafa Nadal che, nel corso del secondo set della partita con Federico Delbonis, ha lasciato tutti gli spettatori a bocca aperta per un curioso gesto. Il campione spagnolo, infatti, ha colpito involontariamente con la palla una giovane raccattapalle e dopo l’ha baciata sulla guancia per farsi perdonare.

Australian Open, Nadal colpisce giovane raccattapalle e la bacia: il Video

Nadal, dunque, ha centrato con un colpo violento la raccattapalle e subito si è avvicinato a lei, per controllare le sue condizioni e per farsi perdonare con un bacio sulla guancia. Lo spagnolo, dunque, è sempre protagonista anche quando i riflettori si spostano su altre dinamiche e non sul rettangolo di gioco. Ecco il VIDEO che sta circolando proprio in queste ore sui canali Youtube:

