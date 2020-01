Apocalisse, l’allarme lanciato dagli scienziati: “Mancano solo 100 secondi ala fine del mondo”

L’iconico “Doomsday Clock”, ovvero il cosiddetto orologio dell’apocalisse, che simboleggia il tempo restante alla fine del mondo in base ai pericoli più gravi che affliggono l’umanità, è ora più vicino alla mezzanotte. Si tratta del peggiore momento dall’anno della sua creazione nel 1947. Per sottolineare la necessità di agire, il tempo sull’orologio viene ora espresso in secondi, anziché in minuti: 100 secondi alla fine.

Il Bollettino del Consiglio scientifico e di sicurezza degli scienziati atomici in consultazione con il Consiglio degli sponsor del Bollettino, che comprende 13 premi Nobel, ha spostato l’orologio del giudizio universale da due minuti a mezzanotte a 100 secondi a mezzanotte.

Come spiegato in una nota dell’associazione: “L’umanità continua ad affrontare due pericoli esistenziali simultanei – guerra nucleare e cambiamenti climatici – che sono aggravati da un moltiplicatore di minacce. Una guerra informatica abilitata al cyber-cyber, che compromette la capacità della società di rispondere . La situazione della sicurezza internazionale è terribile, non solo perché esistono queste minacce, ma perché i leader mondiali non hanno permesso alle infrastrutture politiche internazionali di poter intervenire“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spagna, la tempesta Gloria porta con sé 9 morti

Apocalisse, l’allarme degli scienziati: “100 secondi alla fine del mondo”

Il Doomsday Clock si sta avvicinando alla simbolica mezzanotte in tre degli ultimi quattro anni. L’orologio è stato regolato nel 2017 a due minuti e mezzo a mezzanotte dalla sua impostazione precedente di tre minuti a mezzanotte. Ora siamo solo a 100 secondi e il trend sembra inarrestabile.

Rachel Bronson, presidente e CEO del “Bollettino degli scienziati atomici”, ha dichiarato: “Mancano 100 secondi a mezzanotte. Ora stiamo esprimendo quanto è vicino il mondo alla catastrofe in pochi secondi, non ore o addirittura minuti. È il peggiore momento che abbiamo mai visto nella storia del Doomsday Clock. Ora affrontiamo una vera emergenza – uno stato assolutamente inaccettabile delle questioni mondiali che ha eliminato qualsiasi margine di errore o ulteriore ritardo“.

L’ex governatore della California Jerry Brown, presidente esecutivo del Bulletin of the Atomic Scientists, ha dichiarato: “La pericolosa rivalità e l’ostilità tra i superpoteri aumenta la probabilità di errori nucleari. I cambiamenti climatici aggravano la crisi. Se c’è mai ci fosse un momento per svegliarsi, è ora“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, la Cina isola 4 città: l’OMS lancia l’allarme