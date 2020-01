Michael Schumacher non trova pace, gli scattano delle foto e le mettono in vendita

Michael Schumacher è ampiamente considerato come uno dei più grandi piloti di Formula 1 di sempre e ha vinto sette campionati, cinque dei quali consecutivi. Dopo aver iniziato a giocare a kart da bambino, il 51enne ha raggiunto la Formula 1, trascorrendo gran parte della sua carriera alla guida di Mercedes. Tuttavia, passò alla Ferrari nel 1996, che aveva vinto l’ultima volta il campionato nel 1979, e li trasformò in una delle squadre di maggior successo in questo sport. Anche dopo essersi ritirato nel 2006, non riuscì a togliersi il sangue dallo sport e tornò in pista solo quattro anni dopo.

Due anni dopo annunciò che la sua carriera di pilota era davvero finita per sempre e il britannico Lewis Hamilton lo sostituì alla Mercedes. Poco più di un anno dopo aver annunciato il suo ritiro, il 29 dicembre 2013, mentre sciava con suo figlio di 14 anni, Mick, Schumacher ha subito un incidente devastante. Padre e figlio stavano sciando lungo la Combe de Saulire sopra Meribel, nelle Alpi francesi. Fu mentre attraversavano un’area fuori pista non protetta che Schumacher, un abile sciatore, cadde e colpì la testa su una roccia.

Le foto rubate a Michael Schumacher

La sua devota moglie, Corinna, e il gruppo dirigente hanno sempre insistito sul fatto che la sua salute è un problema privato e sono rimasti a bocca aperta su quali, se del caso, progressi ha fatto la leggenda delle corse dopo il suo infortunio. In un raro aggiornamento poco prima del sesto anniversario del devastante incidente di Schumacher, Corinna ha affermato che “le cose grandi iniziano con piccoli passi”.

E nonostante la determinazione di Corinna a mantenere le condizioni del marito a porte chiuse, le foto spettrali della stella in casa sono state sottratte e propagandate per 1 milione. L’anno scorso ci sono state delle foto scattate di nascosto mostrano Schumacher sdraiato a letto a casa sua a Ginevra, in Svizzera.