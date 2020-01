Si stabilizzano nuovamente le condizioni meteo sulla penisola. Fino alla giornata di venerdì regnerà la tregua, ma poi arriverà una nuova perturbazione.

Continua a regnare l’incertezza sulle condizioni metorologiche italiane. Infatti l’arrivo del nuovo anticiclone è in stallo, ma nonostnate ciò almeno fino a venerdì, saranno assicurate giornate di tregua, con una situazione piatta e statica.

Infatti fino alla giornata di giovedì, l’alta pressione si manterrà costante, con temperature ben al di sopra della media stagionale e mantenendo lontano le perturbazioni atlantiche. Anche se, l’avvicinamento di un vortice di bassa pressione in arrivo dalla spagna, permetterà l’ingresso di nuovi correnti fredde.

Così dalla giornata di venerd’ è pronto a fare irruzione sull’Italia una perturbazione atlantica, che causerà maltempo per tutto il weekend. Le piogge inizieranno a colpire dal nord, specie sull’Emilia Romagna. Poi troveremo perturbazioni anche sulla Toscana, l’Umbria e il Lazio. Al Sud, invece, il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto.

In attesa di vedere cosa accadrà nel fine settimana, andiamo adesso ad analizzare le condizioni meteo della giornata odierna.

Meteo, mercoledì 22 gennaio

Questo mercoledì, quindi, continuerà ad essere dominato dall’alta pressione, che si manterrà costante su tutta la penisola. Il tempo risulterà così stabile ed in prevalenza soleggiato su gran parte dell’Italia. Come detto, questa situazione potrebbe cambiare nel weekend, con l’arrivo di una nuova perturbazione. Andiamo ad analizzare che tempo ci sarà settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, il tempo risulterà soleggiato sin dalle prime ore del mattino. Qualche lieve disturbo o foschia lo troveremo, come al solito, in Val Padana e nelle ore più fredde della giornata anche in Liguria. Le temperature restano stazionarie, con massime che vanno dai 7 ai 12 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia, si delinea la stessa situazione del Nord. Il tempo risulterà sereno su gran parte delle regioni, ma qualche disturbo lo potremo trovare soprattutto sulla Sardegna, dove aumenteranno in giornata gli addensamenti. Inoltre qualche piovasco potrebbe abbattersi sull’Isola Sarda. Anche qui le temperature restano stazionarie, con massime dai 7 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia troveremo alcuni disturbi, specialemente sul cielo della Sicilia, che porteranno ad alcuni piovaschi specialmente nel Siracusano. Altrove invece tempo sereno, con qualche nuvolosità un pò più accentuata sulla Calabria. Le temperature restano stazionarie, con massime che si aggirano tra i 13 ed i 18 gradi.

L.P.

