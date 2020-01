La Malesia manda indietro i rifiuti. E’ appena successo nel Paese asiatico e le cose sono diventate subito molto tese per tutto il mondo.

La Malesia manda indietro i rifiuti. E’ quello che da pochissimo tempo è successo e che sta facendo preoccupare leader mondiali. Oggi c’è stato un lungo annuncio e tanti leader dei Paesi europei ora temono che la situazione interna possa cadere in modo irreparabile. Dal Paese asiatico, infatti, stanno per partite tanti container pieni zeppi di rifiuti plastici, che ora torneranno nelle terre dei loro mittenti. Infatti le autorità portuali malesiane hanno scovato e fermato un enorme carico in entrata di tanti container pieni zeppi di rifiuti fino all’orlo, cosa che ha causato l’intervento forte e deciso della autorità nazionali in fatto di rifiuti ed ambiente.

La Malesia manda indietro i rifiuti: “Non siamo discarica mondiale”

Sempre più spesso, a causa della decisione della Cina di non importate più spazzatura da altri Paesi, in molti hanno creato un mercato parallelo per smaltire i rifiuti. In particolare oggi le autorità della Malesia hanno bloccato ben 150 container. Esattamente 43 da Francia, 42 dal Regno Unito, 17 dagli Stati Uniti, 11 dal Canada, 10 dalla Spagna e il resto da Hong Kong, Giappone, Singapore, Portogallo, Cina, Bangladesh, Sri Lanka e Lituania. I rifiuti erano destinati a discariche illegali che stanno puntellando il territorio. Di seguito le parole del Ministro dell’Ambiente della Melsia:

“Se la gente vuole vederci come la discarica del mondo, continuate a sognare. La nostra posizione è molto ferma. Vogliamo solo rispedire i rifiuti e vogliamo solo dare un messaggio che la Malesia non è la discarica del mondo. Rispediremo tutti i container indietro ed il costo del trasporto sarà a carico dei Paesi dai quali provengono. Non si tratta di soldi, ma di dignità. Non dovremmo pagarli per rispedirlo. Non vogliamo pagare un solo centesimo”.

