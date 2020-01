Sul caso della nave Gregoretti è tornato a parlare il Presidente del consiglio Conte: nuova frecciata a Salvini

Nuova puntata del caso Gregoretti, la nave che lo scorso 19 luglio aveva soccorso 116 migranti in mare e Matteo Salvini, all’epoca dei fatti Ministro dell’Interno, rifiutò di far sbarcare sul suolo italiano. Per questa vicenda ora il leader della Lega è indagato per “sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio”.

Un caso che in questi mesi ha fatto molto discutere, e in questi giorni si sta decidendo in Parlamento se mandare il capo del ‘Carroccio’ al processo oppure “salvarlo”. Il braccio di ferro sull’immigrazione irregolare è sempre più duro, con le due fazioni contrapposte tra chi sostiene che far sbarcare chi è in difficoltà sia un gesto dovuto di umanità e chi invece pensa che sia un reato da contrastare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo: maggioranza assente

Caso Gregoretti, il presidente Conte di nuovo contro Salvini

Quando Salvini ordinò di non far sbarcare i migranti sul suolo italiano il governo gialloverde Lega-Movimento 5 stelle era ancora al comando, anche se già si notavano segni di sgretolamento. Nella giornata di ieri si è verificata una situazione surreale in Senato, con la maggioranza comporta dai grillini e dal Partito Democratico che hanno disertato la votazione, mentre sono stati gli stessi leghisti a votare per il processo a Salvini, raccogliendo la “sfida” dello stesso leader.

LEGGI ANCHE >>> Caso Gregoretti, Salvini innocente: la palla passa a Trenta e Toninelli

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, primo ministro anche durante lo sbarco della Gregoretti, ha nuovamente rinnegato la scelta, attribuendola totalmente a Salvini: “In quel momento la scelta fu era di competenza del Ministro dell’interno, che l’ha rivendicata pubblicamente. Sono fatti documentati che porteremo in Parlamento“. Conte, intervistato a Firenze dall’Ansa, conclude: “La mia presidenza lavora da sempre per la redistribuzione dei migranti“.

Caso nave Gregoretti, la risposta di Salvini

Non si è fatta attendere la replica dell’ex direttore di Radio Padania: “Ne parleremo in tribunale. Se mi chiameranno non sarà processato un uomo ma ad un’idea di un’Italia bella, sicura e libera. Sono il primo politico ad essere contento di andare a processo, sono quelli che hanno fatto qualcosa di sbagliato che devono avere paura”.