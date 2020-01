Il reddito di cittadinanza è stato accolto per più di un milione di famiglie e l’importo medio ammonta a 493 euro

Sono più di un milione i nuclei familiari che hanno visto accolte le proprie domande per il reddito di cittadinanza. E’ l’Inps a diffondere i dati nell’osservatorio mensile.

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha parlato a La Repubblica della possibilità di correzioni alle caratteristiche del reddito: “Una rimodulazione, per consentire una più equa distribuzione all’interno del range 780-1.380 euro, con le risorse date, potrebbe essere fatta abbassando il sostegno monetario a 400 euro e alzando a 380 euro il sostegno all’affitto per le famiglie senza casa di proprietà”.

Reddito di cittadinanza, i dati dell’Inps

Tra quelli che hanno beneficiato dall’inizio del reddito ci sono 56 mila nuclei ad aver perso l’accesso al sussidio. Le famiglie titolari del reddito sono 916 mila per un totale di 2,4 milioni di persone coinvolte. Per quel che riguarda la pensione di cittadinanza invece ci sono 126 mila famiglie ad usufruirne. Il sussidio medio mensile percepito ammonta a 493 euro. In media, dall’entrata in vigore del provvedimento, sono state accolte 2 domande su 3. Dal 7 gennaio di quest’anno sono stati 1,1 milioni (67%) a prendere accesso al reddito, 88 mila sono in lavorazione e 457 mila. L’80% delle domande è stata trasmessa dai Caf mentre il 20% è stata presentata attraverso le Poste. Guardando ai dati a livello territoriale invece dalle regioni del Sud e delle Isole è arrivato il 56% delle domande.

La ministra Nunzia Catalfo si è espressa sull’occupazione nel Mezzogiorno dando particolare attenzione alle donne. “Bisognerebbe cercare, ci sto lavorando con il ministro Provenzano, almeno per i territori dove c’è maggiore disoccupazione, il Sud d’Italia, a inserire degli esoneri contributivi un po’ più importanti, non solo di 12 mesi, su determinate categorie, come le donne, per incentivare le assunzioni”.

