Medjugorje, ragazzo miracolato: incredibile guarigione dal morbo di Perthes dopo un viaggio in pellegrinaggio dalla Vergine Maria

Per la serie storie vere, eventi incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda che risale al 2014 e riguarda il sito religioso di Medjugorje.

Arriva dalla Bosnia un’altra incredibile storia di guarigione dopo un pellegrinaggio sulla Collina della Apparizioni. Stiamo parlando di un ragazzo di Castellammare di Stabia, Andrea De Luca, ventunenne affetto dal morbo di Perthes. La sua malattia, un morbo raro che colpisce le ossa e porta allo sfaldamento del femore e dell’anca, ha anche grosse ripercussioni sulla spina dorsale. Il giovane, in preda a dolori lancinanti, nel settembre del 2009, aveva deciso di provare un viaggio della speranza, non avendo avuto risposte positive da parte dei medici. Le cure sembravano non essere andate a buon fine e dopo tre anni di travaglio, l’allora sedicenne fu portato a Medjugorje.

Medjugorje, ragazzo miracolato: guarisce dal morbo di Perthes

Andrea a distanza di cinque anni racconta la sua incredibile guarigione:

“Ero arrivato a Medjugorje sulla sedia rotelle, senza la minima speranza e con sofferenze inaudite. Mentre mi trovavo sotto la statua della Madonna, sono partiti due raggi di luce che mi hanno colpito, uno sul petto e uno sulla gamba“, racconta il giovane. Poi aggiunge: “Ho sentito una voce nell’orecchio che mi ripeteva per tre volte, adesso sei mio apostolo, cammina e porta luce“. De Luca tornò con il pullman senza utilizzare ausili, incredibilmente guarito.

Un evento che gli stessi ortopedici faticano a spiegare e che si aggiunge ai diversi miracoli raccontati da chi ha visitato il luogo sacro di apparizione della Vergine Maria.

