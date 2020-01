Lazio, Claudio Lotito passa al contrattacco contro quei tifosi che hanno penalizzato il club. La richiesta è un precedente importante in Italia.

Lazio, non basta il terzo posto in Europa, il sogno scdidetto e del ritorno in Champions League. Il presidente Lotito, fresco dei festeggiamenti per la vittoria in Supercoippa e per il 120 anni del club, vuole dare un segnare ai suoi tifosi. Almeno a quella parte che con i suoi comportamenti mette in cattiva luce la società. E così è scattata la richiesta del risarcimento danni.

Nell’ottobre scorso, in occasione della della partita di Europa League contro i francesi del Rennes, allo Stadio Olimpico non c’era stato solo calcio. Alcini tifosi infatti erano stato sorpresi con il braccio alzato a fare il saluto romano. E le telecamere interno dello Stadio Olimpico li avevano immortalati.

Ora che il club ha avuto la certezza delle loro identità, è passata al contrattacco. La Lazio, dopo quei gesto, ha rischiato la squalifica del campo ma comunque ha subito dall’Uefa una multa di 20mila euro e la chiusura della curva Nord per un turno. Un danno morale ed economico (il mancato incasso completo nella gara casalimnga successiva contro il Celtic), quantificato in maniera chiara: 50mila euro.

Questa è la cifra che la Lazio, traminte una lettera raccomandata inviata ai tifosi ritenuti colpevoli, ha richiesto. Come si legge nel dpocumento “dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento“.

Una lettera datata 10 gennaio 2020 e firmata direttamente dal presidente, Claudio Lotito. L’invito ai tifosi che hanno macchiato il nome del club è chiaro: in mancanza di una risposta enbtro dieci giorni, la Lazio procederà “alla tutela giudiziaria dei diritti lesi”. Sicuramente è la prima volta che in Italia una società si schiera in maniera così chiara contro chi in nome del tifo porta avanti ideologie diverse.

E se qualcuno avesse dubbi sul futuro del club, bastano le parole di Lotito alla feste per i 120 anni della Lazio: “Ho sempre cercato di mantenere in piedi un sistema che avesse la responsabilità della conduzione. Gestisco anche negli interessi degli altri, non sono una cicala che oggi esiste e domani no. Questa società la devo tramandare, spero che un domani sia mio figlio a proseguire questo percorso. Devo fare in modo che tutti coloro che si identificano con questi colori abbiano la certezza di un futuro”.