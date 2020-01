Hunziker attacca Amadeus. La famosissima conduttrice e modella svizzera non ha avuto peli sulla lingua ed ha deciso di dire la sua sulla questione legata al Festival di Sanremo.

La Hunziker attacca Amadeus. La famosissima conduttrice televisiva e showgirl che l’anno scorso ha condotto Sanremo, ha parlato su quanto accaduto nelle ultime giornate. Come vi abbiamo riportato, infatti, Amadeus ha usato delle parole non proprio condivisibili per presentare le tantissime donne che faranno parte del suo Festival. Su tutte, in particolare, tanta polemica in seguito alla presentazione di Francesca Sofia Novello, che ha presentato così: “Una donna molto bella, è una giovane modella. La conoscete, è la fidanzata di Valentino Rossi. Scelta perché ha la capacità di stare accanto a un grande uomo rimanendo un passo indietro”.

Hunziker attacca Amadeus: “Poca sensibilità verso le donne”

La Hunziker ha pubblicato un lungo video sul proprio profilo ufficiale Instagram in cui commenta quanto accaduto. Da ex conduttrice di San Remo e da donna impegnatissima nel sociale e per i diritti del donne di ogni età, la conduttrice di Striscia la Notizia ha detto la sua. Di seguito le sue parole, attacco diretto ad Amadeus:

“Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità le donne. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana, non lo è. E proprio nel settantesimo compleanno del festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese”.

