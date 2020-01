Con lo sfortunato infortunio di Zaniolo, Under torna ad essere un elemento centrale nello scacchiere tattico della Roma: il calciomercato e il Milan possono attendere

È il minuto 35 del primo tempo di Roma-Juventus e c’è Nicolò Zaniolo, in lacrime, steso a terra. “Rottura del crociato con associata lesione meniscale”, si saprà dopo qualche ora. Quello che ancora non si sapeva, invece, era che non solo il destino dell’ex Inter stava cambiando, ma anche quello di un altro giocatore, proprio quello che ha preso il posto dell’azzurro: Cengiz Under.

Durante il calciomercato estivo le intenzioni della Roma erano chiare: se fosse arrivata la giusta offerta (tra i 40 e i 50 milioni di euro), il turco sarebbe partito. Offerte, però, non ne sono arrivate. È arrivato invece Paulo Fonseca, che ha subito posto il suo veto sull’ipotetica cessione dell’ex Basaksehir. Il nuovo mister ci punta e Under parte col botto, segnando uno splendido gol nella gara d’apertura del campionato contro il Genoa. Poi l’exploit di Zaniolo, gli infortuni ed una forma fisica che a Trigoria definiscono “poco professionale”, relegano Ünder ad un ruolo subalterno: 339 minuti e un solo gol in tutto il girone d’andata. Decisamente più fuori che dentro al campo, tanto che le voci di mercato sono tornate a farsi insistenti.

Calciomercato Roma, Under ritrova gol e fiducia

Come spesso succede nel calcio, però, le cose cambiano in fretta. Molto in fretta: Zaniolo si rompe il ginocchio e il turco, in un attimo, diventa l’uomo della speranza. Sliding doors, destino, contingenza: in qualsiasi modo la si chiami, Under è costretto a raccogliere la sfida. Torna in confidenza con il ritmo partita nell’ora di gioco contro la Juventus e poi in Coppa Italia contro il Parma. Poi la trasferta di domenica contro il Genoa, dove il classe ’97 torna titolare e soprattutto torna a segnare, firmando il vantaggio giallorosso. Ünder sembra tornato in fiducia, e la Roma sembra fidarsi di lui. Il calciomercato, per il momento, sembra davvero lontano.