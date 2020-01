Milan-Udinese: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino del lunch match della 20ma giornata di Serie A

Il Milan incassa, rimonta e poi incassa di nuovo nella rocambolesca sfida di San Siro contro l’Udinese. Stryger Larsen apre le danze dopo un errore di Donnarumma in uscita, portando inopinatamente in vantaggio gli ospiti. Il Milan tenta di reagire ma trova tutto sbarrato, Ibrahimovic e Leao vanno a sbattere e non riescono mai a sfondare. Il Milan reclama anche un rigore per un presunto fallo di mano di Becao, ma l’arbitro pur rivedendolo al VAR lascia correre.

Nella ripresa è un altro Milan, complice soprattutto il neo entrato Rebic. Proprio lui riesce a trovare il pareggio dopo 2 minuti dal suo ingresso, ridando linfa vitale ai rossoneri, poi il solito Theo Hernandez, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, pesca la staffilata che porta in vantaggio la squadra di Pioli. Ma poi un capovolgimento di fronte porta al 2-2 firmato da Kevin Lasagna. Sembra il colpo del ko per i ragazzi di Pioli, che accusano la botta ma cercano in tutti i modi di reagire. Ci credono, ci provano e ci riescono alla fine.

Rebic uomo partita: doppietta per il croato

Partita piena di emozioni, Milan-Udinese, e il protagonista è ancora lui. Ante Rebic. Il croato, atteso ad una partita per prendersi la stima dei suoi tifosi, decide che è questa la giornata giusta per entrare nella storia milanista. Scambia con Ibrahimovic che cerca di sfondare ma trova tutto chiuso, pallone di nuovo a Rebic che col sinistro trova l’angolo giusto. Apoteosi, sipario. Milan alla terza vittoria consecutiva, che proietta la squadra di Pioli ad un passo dal sesto posto in classifica che significa Europa League.

Milan-Udinese: il tabellino, i voti e gli highlights

Qui seguito, tabellino, voti e highlights della sfida di San Siro, Milan-Udinese. Naturalmente il migliore in assoluto è Ante Rebic, autore della doppietta che ha ridato il sorriso al Milan. Ma bene un po’ tutta la squadra, con Castillejo e Theo Hernandez sugli scudi e un Ibrahimovic comunque preziosissimo. Bene anche l’Udinese, che però nella ripresa è sembrata un po’ troppo conservativa.

MILAN (4-4-2): Donnarumma 6,5; Conti 6, Kjaer 6, Romagnoli 6,5, Hernandez 7; Castillejo 7 (dal 77′ Krunic sv), Kessie 6, Bennacer 6,5, Bonaventura 5 (dal 45′ Rebic 8); Ibrahimovic 6,5, Leao 6,5. Allenatore: Pioli 6,5

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 5,5, Ekong 6, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6,5, Fofana 6, Mandragora 5,5, De Paul 6, Sema 6 (dall’88’ Ter Avest sv); Okaka 6, Lasagna 6,5. Allenatore: Gotti 6

Marcatori: 6′ Larsen; 47′ Rebic (ass. Conti); 71′ Theo Hernandez; 85′ Lasagna, 93′ Rebic

Ammoniti: Sema, Bennacer, Pioli, Conti,

Espulsi:

