Australian Open 2019 al via a Melbourne. Nel tabellone maschile, tanti gli outsider pronti a inserirsi tra i “soliti” favoriti, Djokovic detentore del titolo, Nadal e Federer. Berrettini e Fognini le speranze azzurre. Attenzione anche a Sinner, qualificato direttamente nel main draw

Nonostante l’emergenza incendi e l’aria malsana che incombe su Melbourne, gli Australian Open 2020 si disputeranno regolarmente. Dal 20 gennaio al 2 febbraio tutti i big del tennis si ritroveranno sul cemento di Melbourne Park per contendersi il primo titolo Slam dell’anno e gli oltre 2 milioni di prize money che saranno assegnati al vincitore.

Nel tabellone maschile, il sorteggio ha posto nella stessa parte di tabellone Nadal, Danil Medvedev, Thiem e Zverev. Il detentore del titolo Djokovic, invece, ha pescato Roger Federer, Matteo Berrettini, il campione delle Atp Finals, Stefanos Tsitsipas e Fognini.

Australian Open, il possibile cammino di Nadal

Nella parte alta, Nadal dovrebbe avere una prima settimana, sulla carta, agevole con il debutto contro il boliviano Dellien, il secondo turno con Sousa o Delbonis e il terzo con il connazionale Carreno. Agli ottavi dovrebbe esserci uno tra Kyrgios o Khachanov. Ai quarti Thiem. In semifinale Zverev o Medvedev, quest’ultimo nel possibile remake della finale della scorsa edizione dello Us Open vinta dal maiorchino.

Federer e Djokovic, stessa parte di tabellone all’Aus Open

Roger Federer debutterà con l’americano Johnson, giocatore specialista sul rapido e dotato di un buon servizio. A seguire, dovrebbero esserci Krajinovic e Hurkacz. Ottavi pronosticabili con Dimitrov o Shapovalov con quest’ultimo che potrebbe fronteggiare il nostro Sinner al secondo turno. Cominciamo già da adesso a tifare per il possibile quarto di finale che potrebbe opporre Roger a un italiano, ovvero Berrettini o Fognini, entrambi inseriti nello stessa porzione del main draw. Berrettini è in rotta di collisione al terzo turno con Coric. Fognini dopo l’ostico debutto con Opelka (remake della sfida vinta dal bombardiere americano al primo turno dello scorso Us Open), avrà Thompson o Bublik e, verosimilmente, Pella al terza prima del possibile e auspicabile confronto proprio con Berrettini agli ottavi.

Alla stregua di Nadal e Federer anche per Djokovic si prospettano i primi tre turni, da pronostico, alquanto agevoli. Novak, sei volte vincitore a Melbourne, debutterà con Struff. A seguire il giapponese Ito o l’indiano Gunneswaran. Al terzo dovrebbe esserci il britannico Evans. Ottavi possibili altrettanto alla portata con Lajovic o Schwartzmann, testa di serie più accreditate. Ai quarti lo scontro pronosticabile con Tsitsipas prima della probabile semifinale con Federer.

Australian Open 2019, il tabellone maschile completo

PARTE ALTA

Nadal vs Dellien

Delbonis vs Sousa

Eubanks vs Gojowczyk

Kovalik vs Carreno Busta

Kyrgios vs Sonego

Cuevas vs Simon

Uchiyama vs Ymer

Vilella Martinez vs Khachanov

Monfils vs Yen-Hsun Lu

Karlovic vs Pospisil

Duckworth vs Bedene

Gulbis vs Auger-Aliassime

Fritz vs Griekspoor

Ivashka vs Anderson

Bolt vs Ramos-Vinolas

Thiem vs Mannarino

Medvedev vs Tiafoe

Koepfer vs Martinez

Gaston vs Munar

Popyrin vs Tsonga

Isner vs Monteiro

Tabilo vs Galan

Kecmanovic vs Seppi

Wawrinka vs Dzumhur

Goffin vs Chardy

Herbert vs Norrie

Sugita vs Benchetrit

O’Connell vs Rublev

Basilashvili vs Kwon

Verdasco vs Donskoy

Ruud vs Gerasimov

Zverev vs Cecchinato

PARTE BASSA

Berrettini vs Harris

Sandgren vs Trungelliti

Carballes Baena vs Berankis

Querrey vs Coric

Pella vs Smith

Safwat vs Barrere

Thompson vs Bublik

Opelka vs Fognini

Shapovalov vs Fucsovics

Sinner vs Purcell

Mayer vs Paul

Londero vs Dimitrov

Hurkacz vs Novak

Millman vs Humbert

Halys vs Krajinovic

Federer vs Johnson

Tsitsipas vs Caruso

Kohlschreiber vs Giron

Garin vs Travaglia

Albot vs Raonic

Paire vs Stebe

Cilic vs Moutet

Andujar vs Mmoh

F.Lopez vs Bautista Agut

Schwartzman vs Harris

Davidovich Fokina vs Gombos

Polmans vs Kukushkin

Edmund vs Lajovic

Evans vs McDonald

Nishioka vs Djere

Ito vs Gunneswaran

Djokovic vs Struff

