Secondo il futurista Talwar, la tecnologià rinnoverà la quotidianità con dei robot pronti ad essere i nostri maggiordomi e vacanze virtuali.

Il 2020 si prospetta un anno ricco di innovazioni tecnologiche. Eppure il futurista Telwar guarda più in avanti, proiettando la sua visione direttamente all’anno 2025. L’uomo è fondatore dell’azienda londinese Fast Future, che ha formulato alcune previsioni insieme al colosso cinese Huawei.

I piani sono ben chiari per Telwar, con innovazioni da capogiro pronte a stravolgere la nostra quotidianità. Sempre secondo il futurista, alla base di queste nuove invenzioni, ci saranno le reti ad alta velocità come la nuovissima rete 5G: gli ingredienti con cui si stanno creando le tecnologie di domani. Andiamo quindi a vedere quali saranno tali invenzioni

2025: Tutte le invenzioni previste da Telwar

Così con l’avvio del nuovo decennio, si iniziano a prevedere le nuove scoperte. Telwar si spinge avanti con la sua visione, e prevede come prima invenzione un visore per andare in vacanza senza uscire dal salotto, con un visore per la realtà virtuale che darà l’illusione di visitare i luoghi più belli del mondo.

Ma non solo, spazio anche ad invenzioni per trovare l’anima gemella al primo colpo, o ancora applicazioni intelligenti in grado di far trovare la cena pronta a tavola al rientro in casa. Seppur sembri fantascienza, tutto ciò potrebbe diventare realtà tra poco più di cinque anni.

Così la rivoluzione tecnologica continuerà ad impattare sulla nostra vita quotidiana, investirà la cucina liberandoci delle incombenze domestiche con utensili in grado di cucinare autonomamente.

Spazio alle applicazioni di dating, con tutte le nostre caratteristiche aggiornate in modo costante e dettagliato, pronte a farci scoprire la nostra anima gemella.

Infine l’aggiornamento più bello esteticamente, sarà quello di un visore che ci porta le vacanze direttamente in casa, portandoci dall’Italia alla Statua della Libertà o ad una bella camminata di trekking sul passo dell’Inca.

Mancano solamente cinque anni, e la nostra vita cambierà totalemente con queste nuove invenzioni tecnologiche, pronte a portarci tutto nelle nostre mura domestiche.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Tecnologia, CLICCA QUI !