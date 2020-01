Roma, polemica accesa tra Matteo Salvini e il sindaco Virginia Raggi: “Hai stufato, vai a lavorare!”

La polemica tra Matteo Salvini e Virginia Raggi non accenna a placarsi. Già da diverso tempo il leader della Lega aveva punzecchiato il sindaco di Roma, per la mala gestione della capitale. Dopo la vicenda dello smaltimento dei rifiuti, con le difficoltà nell’individuazione di una nuova discarica diversa da Malagrotta, il blocco prolungato delle auto per l’inquinamento dell’aria, aveva poco convinto il leader del Carroccio. Le difficoltà della capitale sono evidenti, tra problemi economici e sociali, rendendolo uno degli argomenti preferiti delle frecciatine di Salvini verso il Campidoglio. Nel 2021 si tornerà a votare per le elezioni comunali e non è un segreto come la Lega abbia mire importanti verso il Marco Aurelio.

Roma, polemica tra Salvini e la Raggi: “Hai stufato, vai a lavorare”

Tutto questo non è andato giù a Virginia Raggi, sentitasi tirata in mezzo nei discorsi e nei post mediatici di Matteo Salvini. Il sindaco di Roma era al centro dell’ultimo attacco dall’ex ministro dell’Interno su Twitter: “Autobus che vanno a fuoco, metropolitane ferme da mesi e adesso la Raggi ferma pure le auto. Salviamo Roma e i suoi cittadini da questi incapaci“. Non è quindi tardata ad arrivare la replica del primo cittadino della capitale, che sempre con un cinguettio ha risposto: “Mi hai stancato con le tue buffonate. Lavora! O almeno provaci. Ho messo su strada 400 nuovi bus e in questi mesi ne arrivano altri 328 per le periferie“. Una serie di dati poco convincenti secondo Salvini. La polemica, a quanto pare, è solo all’inizio.

