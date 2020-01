Me contro te, un fenomeno anche al cinema: i due youtuber siciliani che fanno impazzire i giovanissimi hanno polverizzato ogni record al primo giorno nelle sale.

Me contro te, la vera risposta tutta italiana a Checco Zalone. Perché se l’attore cominco barese ha fatto il pienone ai cinema nelle prime due settimane di gennaio, adesso deve incassare una battuta d’arresto non del tutto attesa. Nel primo giorno di usicta de ‘La vendfetta del signore S.’ è arrivata una risposta clamorosa da parte del pubblico.

Il primo film della coppia di giovani youtuber siciliani, Luigi e Spofia, in una sola sera ha superato 1,1 milioni di euro negli incassi, triplicando Tolo Tolo. Se è vero che ormai quello di Zalone non è più una novità, resta il fatto che hanno battuto tutto la concorrenza, a cominciare anche dal criticatissimo Hammamet con Pierfrancesco Favino.

In effetti però il risultato non stupusce gli addetti ali lavori. La Warner Bros, che ha coprodotto il film, infatti aveva deciso di lanciarlo in ben 600 sale italiane. Un numero decisamente superiore a quello delle altre pellicole in circolazione. E la risposta da parte del pubblico è stata quella di accorrere in massa. Ragazzini, ma anche le loro familie, rassegnati o eccitati dall’idea di rivedere al cinema i fenomeni di Youtube.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Checco Zalone è nella storia del cinema: incassi da record per Tolo Tolo

Me contro te fenomeno su Youtube, chi sono in realtà Luigi e Sofia

I Me contro Te sono una coppia di youtuber siciliani che negli ultimi cinque anni sono diventati un fenomeno du culto popolare. All’anagrafe sono Sofia Scalia e Luigi Calagna, entrambi di Palermo. Lei è classe ’97, lui ha cinque anni in più ma si divertono ancora come dei ragazzini.

Prima che lo chiediate, se mai non li comnoscete: sì, fanno coppia fissa anche nella vota privata. Come ha raccontato lui a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’,cvolpa o merito di un cugino della rtagazza che è anche uno dei suoi migliori amici. Li ha fatti conscerfe, è stato colpo di fulmine improvviso e da allora non si sono più separati.

Soprattutto però sono diventati imbattibili sul web. Primo video nell’ottobre del 2014 quasi per gioco. Oggi il loro canale Youtube è seguito da quasi 5 milioni di fan e i filmati hanno raggiunto circa 50 milioni di visualizzazioni. Così sono stati ingaggiati da Disney Channel, ma hanno anche pubblicato tre libri molto venduti. Quello delle Fantafiabe, l’ultimo, è nella top ten italiana.