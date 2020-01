Calciomercato Milan. I rossoneri hanno intenzione di rinforzarsi ancora nel reparto offensivo e puntano all’esterno della Roma

Calciomercato Milan. Gennaio ricco di indiscrezioni sui rossoneri che, dopo Ibrahimovic, potrebbero rinforzarsi ulteriormente nel reparto offensivo, quello che ha creato, finora, maggiori problemi alla compagine di Pioli che ha concluso il girone di andata lontano dalle posizioni di vertice e con un bottino di reti decisamente insoddisfacente.

In attesa di conoscere il destino di Piatek, ambito da Tottenham, Siviglia e Lione e Suso per il quale si è fatto sotto anche il Lipsia, i rossoneri starebbero trattando l’acquisto di un altro attaccante, ovvero il romanista Cengiz Under. Le indiscrezioni dei giorni scorsi sull’interessamento del Milan per il turco hanno trovato conferma anche se lo scenario non si prospetta affatto semplice per Maldini e Boban.

Milan su Cengiz Under, i dettagli

L’eventuale trattativa Milan-Under è legata ad altri affari concomitanti, su tutti lo scambio tra Roma e Inter che coinvolge Politano e Spinazzola. Quest’ultima trattativa pare essersi bloccata dopo gli ulteriori test atletici richiesti dall’Inter all’esterno ex Juve. Se Politano dovesse restare all’Inter, molto difficilmente la Roma si priverà di Under ma il Milan ha un’altra chance.

I rossoneri, infatti, potrebbero proporre alla Roma uno scambio con Suso, calciatore seguito dai giallorossi già in passato. Si tratterebbe in questo caso di uno scambio non alla pari con il Milan disposto a inserire un conguaglio economico per agevolare la trattativa.

L’impressione, tuttavia, è che il Milan voglia Under a tutti i costi. L’attaccante turco ha il gradimento assoluto di Pioli in quanto, oltreché da attaccante esterno può giocare da seconda punta a fianco di Ibrahimovic nel nuovo schieramento tattico dei rossoneri già visto a Cagliari e “adattato” per far esprimere al meglio il centravanti svedese.

