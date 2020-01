Sesso a tre con professoressa ed amica. E’ questo l’argomento che sta conquistando le prime pagine di tutti i giornali ed i quotidiani di oggi.

Sesso a tre con due professoresse. E’ questa la confessione di un giovane studente che alla fine ha detto tutto quello che è accaduto in tribunale. La storia, vera, è accaduta negli Stati Uniti d’America. Precisamente alla Berryhill High School in Tulsa, Oklahoma. E’ qui che una professoressa, Joyce Churchwell, di anni quaranta, ha approfittato di un giovanissimo studente, riporta Metro.

Secondo quanto riportato, uno studente 18enne è stato preso di mira dalla donna, che insegnava nella stessa scuola frequentata dal ragazzo. Ad un certo punto c’è stato un contatto, online, sempre più frequente tra i due. Le cose poi sono andate via via diventando sempre più complicate ed incredibilmente più scottanti.

Sesso a tre con professoresse: studente confessa in tribunale

Secondo quanto riportano i media americani, la professoressa avrebbe contatto il giovane su Facebook. Dopo un po’ ci sarebbe anche stato un contatto su Snapchat. Su questo social, la donna ha mandato foto di se stessa completamente nuda ed in posizioni provocanti al giovane ragazzo. Dopo un po’ di tempo, però, le cose sono diventati ancora più sconvenienti. E non è di certo finita qui.

La donna ha invitato il ragazzo a causa sua ed hanno fatto sesso insieme ad un’altra professoressa, collega della prima. Il tutto mentre il marito della donna era fuori casa per lavoro. Dopo un po’ di tempo a denunciare tutto è stata la madre del 18enne, che poi ha costretto anche il figlio a raccontare il tutto in tribunale. Ed il ragazzo così ha fatto nel tribunale della città, dando i dettagli e le sfumature di quanto accaduto con le due professoresse.

Malgrado non più 16enne, la donna è incolpata di aver sfruttato la propria posizione di potere per abusare del ragazzo. Attualmente è in prigione, ed è stata proprio la prigione di Tulsa a pubblicare una foto della donna incriminata.

