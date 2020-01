Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti: è strappo tra allievo e maestro. Tutta colpa di una frase pronunciata dopo Lazio-Napoli di sabato sera. La goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Gennaro Gattuso e Carlo Ancelotti: come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è frattura tra l’allievo e il maestro. Colpa di alcune parole pronunciate da Rino nel weekend e non affatto gradite dall’attuale allenatore dell’Everton.

Strappo Gattuso-Ancelotti: il motivo

“Il Napoli ha giocato per anni il miglior calcio d’Italia, poi si è toccato il fondo da cui stiamo cercando di ripartire“. Come riporta il giornale, sarebbe stata questa la frase della discordia. Una stoccata, seppur probabilmente non voluta, ma comunque forte al suo precedessore. E non è la prima uscita indelicata, dopo i riferimenti alla condizione atletica della squadra e la fragilità mentale e tattica ricalcata in queste settimane.

Parole lette e ascoltate da Ancelotti a Liverpool, le quali hanno lasciato il segno. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in quanto l’ex storico allenatore del Milan era già precedentemente deluso dal suo allievo. Al momento dell’esonero, infatti, il mister di Reggiolo si sarebbe aspettato una telefonata del figlioccio Ringhio per il quale è stato sempre a disposizione, chiamata che è arrivata solo a fatto compiuto in stile tradimento alle sue spalle.

Le dichiarazioni pronunciate in conferenza dopo Lazio-Napoli – evidenzia il CorSport – di certo non saranno state volontarie considerando la stima e l’ammirazione di Gattuso per il suo maestro, ma ciò non toglie che Ancelotti si sia dimostrato parecchio risentito per tali riferimenti. Napoli, dunque, rischia di incrinare seriamente i rapporti tra i due storici milanisti.