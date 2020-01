Shakira voglio essere il frutto proibito di Pique. Sono queste le parole che la nota cantante ha detto in un’intervista rilasciata poche ore fa.

Shakira ha parlato ai microfoni de 60 Minutes ed ha fatto delle dichiarazioni a dir poco incredibili. La famosissima e formosissima donna di origini colombiane, infatti, ha parlato del suo rapporto intimo con il noto calciatore e difensore del Barcellona, Gerard Pique. Il centrale è da anni il compagno ufficiale della donna, con la quale ha anche dato vita a due bambini. Milan e Sasha sono il frutto del loro amore incondizionato e duraturo, che ormai dura da oltre un decennio. Eppure le malelingue più indispettite non hanno dimenticato una cosa e non smettono di criticare i due: ma quando vi sposate? La coppia non si è ancora sposata malgrado viva insieme da tanti anni ed abbia anche due figli. E, come dice la donna, non hanno intenzione di farlo.

Shakira: “Sono un frutto proibito, Pique sempre sull’attenti!”

Shakira ha sostenuto che non è assolutamente nei suoi piani sposarsi con il calciatore spagnolo. Per la cantante e showgirl natia della Colombia, infatti, il matrimonio non è così importanti e, anzi, le cose sono migliori senza convolare a nozze.

“Non voglio che mi veda come una moglie. Preferirei che mi vedesse come la sua ragazza. La sua amante, la sua ragazza. Un po’ come il frutto proibito. Voglio tenerlo sull’attenti, pensare che tutto sia possibile a seconda del comportamento.

Come ci siamo conosciuti? Non ero una appassionata di calcio, quindi non sapevo chi fosse. Non ci siamo conosciuti vicino al campo. Poi quando ho visto il video in cui c’era lui ho pensato ‘quel ragazzo è piuttosto carino‘. E poi qualcuno ha deciso di presentarci finalmente e da lì tutto e cambiato”.

