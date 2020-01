Inter-Atalanta 1-1: Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della super sfida di Serie A che si è conclusa proprio in questi istanti.

Inter e Atalanta non vanno oltre il pareggio in una delle sfide più attese della 19esima giornata del campionato di Serie A: finisce 1-1 a San Siro al termine di un match spettacolare. Padroni di casa in vantaggio già al 4′ grazie a Lautaro Martinez, che non lascia scampo a Gollini col suo destro. L’Atalanta non ci sta e prova a rendersi pericolosa in più di un’occasione, ma la retroguardia di Conte fa buona guardia e si va al riposo sul parziale di 1-0 a favore dell’Inter. Al rientro in campo, è ancora l’Atalanta a fare la partita e al 75′ Gosens pareggia i conti bruciando sul tempo Candreva e Handanovic. Il club di Gasperini avrebbe addirittura l’occasione di vincere la gara, ma Handanovic ipnotizza dal dischetto Muriel. Novanta minuti bellissimi, che hanno regalato gol ed emozioni e che hanno confermato tutta la qualità delle due squadre.

Inter-Atalanta, ecco tabellino, voti e highlights

Di seguito, tabellino, voti e highlights della super sfida tra Inter e Atalanta che si è conclusa proprio in questi minuti:

INTER: Handanovic 7; Godin 5,5, De Vrij 6, Bastoni 5,5; Candreva 5,5, Gagliardini 5,5, Brozovic 6,5, Sensi 5,5 (71′ Borja Valero 6), Biraghi 5,5; Lautaro 7 (80′ Politano sv), Lukaku 6.

ATALANTA: Gollini 6; Toloi 5, Palomino 6,5, Djmsiti 6; Hateboer 6, De Roon 5,5, Pasalic 6 (70′ Muriel 4,5), Gosens 7 (91′ Castagne sv); Ilicic 6, Gomez 6,5; Zapata 5,5 (53′ Malinovsky 6,5).

MARCATORI: 4′ Lautaro (I), 75′ Gosens (A)

AMMONITI: Sensi, Godin (I), Hateboer, De Roon, Palomino, Malinovsky (A)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Inter-Atalanta >>>