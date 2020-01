Il forte anticiclone, che ha fatto alzare nuovamente le temperature, inizia a perdere colpi. Si stravolge il meteo nel weekend, in arrivo qualche pioggia.

Siamo in pieno gennaio e di conseguenza siamo nel pieno dell’inverno. Anche se è presente un anticiclone che sta riscaldando la penisola, a quest ultimo non sono concesse distrazioni. Infatti basta un piccolo vortice a sconvolgere nuovamente il tempo, ed è proprio quello che sta accadendo.

Infatti già dalla giornata odierna, un vortice freddo inizierà ad insediarsi in Italia, battendo astutamente l’anticiclone e portando alcune insidie piovose. Così cambieranno rapidamente le condizioni meteorologiche di alcune regioni.

Nel corso di questo martedì, il vortice freddo inizierà ad influenzare le regioni Nord-occidentali, colpendo inizialmente parte della Liguria, rilievi alpini ed ingiornata arriverà fino alle coste della Toscana. Così aumenteranno le nubi in cielo, con qualche pioggia in arrivo su Toscana e Liguria e qualche breve nevicata sulle cime alpine. Andiamo a vedere nel dettaglio che situazione ci aspetterà oggi.

Meteo, venerdì 10 gennaio

Questo venerdì sarà quindi una giornata chiave, in quanto spaccherà penisola con l’ingresso di alcune piogge. Come abbiamo detto, su gran parte dell’Italia è ancora in atto l’anticiclone, ma il vortice freddo è pronto a disturbare la sua quiete. Andiamo quindi ad analizzare il quadro meteorologico regione per regione.

Sulle regioni del Nord Italia, le nubi aumenteranno gradualmente nel corso della giornata. Le regioni in cui il cielo sarà più oscuro sono la Lombardia, la parte Ovest dell’Emilia Romagna e la Liguria orientale. Su queste zone, con l’evolversi della giornata, dovrebbero arrivare anche alcune piogge. Infine persistono i banchi di nebbia in pianura. Le temperature sono stabili, con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, i cieli saranno più nuvolosi in Toscana, Umbria, Alto Lazio e Sardegna. Proprio in queste zone, in giornata potrebbero verificarsi locali fenomeni. Altrove invece, persiste il bel tempo, con il sole che non subirà nessuna insidia. Le temperature sono in lieve rialzo, con massime che oscilleranno tra i 9 ed i 14 gradi,

Infine sulle regioni del Sud Italia, il sole continuerà a splendere su tutte i comparti. Solamente in serata ci sarà qualche addensamento sul basso Tirreno e sul Salento. Le temperature non cambiano, e le massime continueranno ad affermarsi tra i 10 ed i 15 gradi.

