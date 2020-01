Emergenza insegnanti di sostegno in Italia, per le statistiche uno su due è precario

Grave emergenza in Italia per quel che riguarda gli insegnanti di sostegno. Circa la metà di quelli in servizio sono solo dei supplenti. Questione che al Nord si fa ancor più imbarazzante in quanto molti degli insegnanti a settembre si sono spostati verso le diverse regioni del meridione. Per il neo ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, questo sarà uno dei principali problemi da affrontare.

Tra il 2015 ed il 2016 la quota di insegnanti di sostegno a tempo determinato era circa del 29%, due anni è passata al 43% e oggi siamo a quota 48%. In numeri parliamo di 77.705 su 163.344 secondo le statistiche ufficiali.

Insegnanti di sostegno, la situazione geografica

Al Nord abbiamo quasi 24 mila supplenti in servizio con il numero di precari pari a circa il 62%. In Piemonte, Lombardia e Toscana si supera anche questa percentuale. A Torino infatti, su un campione di 100 insegnanti, 69 sono precari. Se ci spostiamo verso il centro, il precariato si attesta sul 52%. Al Sud, dove ci si sposta anche per un solo anno da altre regioni, la percentuale di precari è sul 30%.

Se ci si ritrova in queste condizioni, i motivi possono essere fondamentalmente due: il primo è l’incremento dei posti in deroga imposti dai giudici amministrativi. Il secondo riguarda la scarsa programmazione dei corsi universitari per acquisire la specializzazione, ovvero, il tirocinio formativo attivo a numero chiuso.

Per ovviare a questa situazione per niente favorevole, nell’ultima legge di bilancio è stato inserito un emendamento che prevede l’incremento dei posti di sostegno stabili. Ad oggi sono all’incirca 100 mila con un finanziamento aggiuntivo rispetto a quello attuale di circa 50 milioni di euro per il 2021 ed anni successivi. Queste cifre permetteranno di rendere stabili meno di 2 mila docenti.

