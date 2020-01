La guerra in Iran colpisce anche le compagnie aeree. Molte di queste rivedono le rotte in Medioriente, a causa dei missili che sorvolanole città.

La guerra tra Iran e Stati Uniti, non preoccupa solamente gli abitanti del posto, ma anche le compagnie aeree.

Infatti a causa dei missili che sorvolano la città, le varie compagnie hanno deciso di rivedere le loro rotte in Medioriente, per evitare sfortunate combinazioni. Una decisione intelligente, per assicurare il più sicuro dei viaggi a tutti coloro che usufruiscono delle seguenti compagnie.

Andiamo quindi a vedere quali sono le compagnie che hanno preso provvedimenti sulle rotte in medioriente.

Iran, ecco come cambiano le rotte di alcune compagnie

Le prime a far partire i provvedimenti sul cambio delle rotte, sono state proprio le compagnie aeree made in USA. Infatti la US Federal Aviation Administration ha vietato di sorvolare gli spazi tra Iran ed Iraq. Ma non solo, imposto anche il divieto di volare su Oman e Golfo del Persico.

LUFTHANSA – Anche la compagnia aerea tedesca ha sospeso i suoi voli per Teheran e quello da Dubai a Baghdad. La società ha spiegato questo provvedimento come “precauzionale”, a causa della guerra in atto.

AIR FRANCE – Anche la compagnia aerea francese ha deciso di sospendere tutti i voli per l’Iran e l’Iraq per precauzione. A renderlo noto è proprio un comunicato sul sito dell’Air France.

BRITISH AIRWAYS – Per la compagnia aerea britannica, arriva invece il dirottamento di alcuni aerei sopra il Golfo. Il primo è avvenuto nella notte, sulla tratta Mumbai – Londra, a causa dell’attacco missilistico iraniano. L’aereo ha infatti deviato sul nord dell’Arabia Saudita e il Sinai.

QANTAS – Provvedimenti anche da parte della compagnia aerea australiana, che ha allungato i suoi voli da Perth a Londra. I voli presi in considerazione, infatti, sono senza scalo e dureranno 40-50 minuti in più, con più carburante e meno passegeri a bordo.

LE COMPAGNIE ASIATICHE – Modifica di rotta anche per tutte le compagnie asiatiche. Infatti sia le compagnia cinesi che quelle tailandesi e della Malesia cambieranno le loro rotte.

EMIRATES AIRLINES – Per concludere, anche la nota e famosa compagnia degli Emirati Arabi ha cancellato le proprie rotte per Baghdad. ovviamente a capo della decisione c’è la sicurezza dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio.

