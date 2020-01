Toyota inaugurerà nel 2021 un’avveniristica Città prototipo alle pendici del monte Fuji in Giappone

Un progetto innovativo, futuristico quello presentato da Toyota al CES 2020, la fiera dell’elettronica di consumo in corso a Las Vegas fino al 10 gennaio. Il marchio automobilistico giapponese ha incaricato l’architetto danese Bjarke Ingels, di progettare la realizzazione di una città prototipo nei pressi del monte Fuji, la montagna sacra del Giappone.

La progettazione è già avviata e si conoscono già alcuni dettagli come il nome della nuova città (Woven City), la possibile estensione (700mila metri quadrati) e il numero di abitanti, circa 2000, i quali avranno l’opportunità di sperimentare le innovazioni e il nuovo stile di vita che Toyota intende realizzare e promuovere in quello che si prospetta un agglomerato urbano unico al mondo.

I dettagli del progetto Woven City

La città del Futuro di Toyota sarà completamente eco sostenibile e super connessa con soluzioni innovative nella mobilità, nei trasporti e nell’esperienza domestica e sociale nella quale si sperimenteranno nuove tecnologie applicate alla robotica e all’intelligenza artificiale.

A Woven City ci sarà spazio solo per i veicoli elettrici, a zero emissioni e a guida autonoma. Per i trasporti, invece, si utilizzeranno gli e-Pellete, ovvero altri mezzi realizzati da Toyota completamente robotizzati.

Per abbattere ulteriormente le emissioni inquinanti, le case saranno costruite in legno con pannelli solari e celle a combustione a idrogeno per l’approvvigionamento energetico. All’interno, gli abitanti gestiranno le varie incombenze domestiche con le più moderne tecnologie domotiche, mentre, un sistema di sensori ne monitorerà le attività quotidiane e lo stato di salute. A Woven City ci sarà spazio anche per la socialità con parchi e piazze ricche di vegetazione nei quali i residenti potranno sperimentare occasioni di incontro e svago

Ma chi saranno gli abitanti di Woven City ? Inizialmente i 2000 residenti saranno selezionati tra impiegati ed ex dipendenti del marchio, scienziati e studiosi che vorranno partecipare allo sviluppo del progetto e persone afferenti a brand partner di Toyota. L’appuntamento è per la prima del 2021. Se le tempistiche annunciate al Ces saranno rispettate, Woven City sorgerà alle pendici del Fuji. A noi non resterà che ammirarla e … chissà sognarla.

