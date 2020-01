Papa Francesco, super battuta ad una suora per sdrammatizzare: “Non mi mordere!”

Quello che è accaduto la notte di Capodanno in Piazza San Pietro ha fatto il giro del mondo, scaturendo critiche e ilarità sui social e non solo. Il Papa che schiaffeggia una fedele un po’ troppo impulsiva, è un fatto senza precedenti che ha portato anche alle scuse ufficiali del Pontefice per “aver perso la pazienza“. La signora di origine asiatica, aveva tirato per le mani Papa Francesco da dietro la transenna per avvicinarlo alla sua posizione, rischiando anche di farlo cadere. La reazione scomposta del Santo Padre, con degli schiaffetti per divincolarsi, abbinati ad una faccia piuttosto contrariata, è finita su tutti i telegiornali del mondo, creando un po’ di imbarazzo giustificato. Ora a distanza di qualche giorno, Francesco è tornato ad incontrare i fedeli.

Papa Francesco, super battuta ad una suora: “Non mi mordere!”

All’interno dell’aula Paolo VI, in occasione dell’udienza generale, il Papa si è ritrovato nuovamente a contatto con i fedeli. Ma questa volta a spaventarlo non è stata una fedele qualunque, bensì una suora di origine africana. La monaca si è mostrata molto entusiasta alla visione del Pontefice, forse un po’ troppo, attirando l’attenzione di quest’ultimo che si è lasciato andare ad una battuta per sdrammatizzare: “Ho paura! Tu mi potresti mordere! Io ti do un bacio ma tu stai tranquilla, non mi mordere!“. Il tutto concluso con un caloroso abbraccio, sotto lo sguardo divertito degli altri presenti. Un modo carino per sdrammatizzare un momento che sicuramente non deve essere stato facile anche per il capo della Chiesa Cristiana.

