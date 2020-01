Con il 2019 si chiude il decennio più caldo di sempre. Cambia il meteo, cresce il calore a causa del surriscaldamento globale, scopriamo i dati da record

E’ stato un 2019 da record, soprattutto se si parla di cambiamenti climatici. Sono state numerose le proteste, anche in Italia, per cercare di fermare questo fenomeno rivelatosi piaga dell’intero pianeta.

Tra temperature medie stagionali sempre superiori, incendi dolosi a causa del caldo torrido e razze in via d’estinzione, anche il BelPaese è stato colpito da questo fenomeno. Così il 2019 che si è concluso da pochi giorni, ha fatto registrare il decennio più caldo di sempre.

Temperature da record, così alte non si vedevano dal 1800. Cresce quindi la preoccupazione del surriscaldamento globale, che in molti cercano di sdrammatizzare, etichettandolo come trend del momento al solo fine di manifestare. Andiamo quindi ad analizzare i dati da record che hanno caratterizzato questo decennio.

Meteo, è il decennio più caldo di sempre: i dati

Uno scenario drammatico su scala globale. Continuano a salire le medie stagionali, come riporta l’ultimo rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO). Infatti secondo il Wmo, nel 2019 si sarebbero raggiunte temperature di 1,1 grado superiore al periodo industriale.

A dare conforto al dato dell’Organizzazione meteorologica mondiale ci ha pensato Michele Brunetti, responsabile della Banca dati di climatologia storica dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna.

Infatti Brunetti ha commentato il tutto affermando: “Analogamente a quanto è accaduto su scala globale, anche per l’Italia ognuno degli ultimi quattro decenni è risultato essere più caldo del decennio precedente.”

Brunetti ha poi continuato: “Nel nostro Paese l’incremento medio per decennio è stato di 0.45 gradi, mentre a livello globale è stato di 0.17 gradi, 0.29 se consideriamo solo le aree continentali escludendo gli oceani che si scaldano più lentamente“.

A confermare i dati forniti dal WMO, ci hanno pensato i termometri, che hanno evidenziato un’impennata delle temperature.

Già nell’ultimo mese di dicembre, la temperatura media si è alzata di 1.9°C, rispetto al periodo che va dal 1981 al 2010.

Chiudiamo con i mesi che hanno subito le anomalie climatiche più evidenti nel 2019:

Marzo ( +1.48°C );

); Giugno ( +2.57°C );

); Luglio ( +1.29°C ),

), Agosto ( +1.42°C );

); Settembre ( +1.27°C );

); Ottobre ( +1.56°C );

); Novembre (+1.33°C).

Insomma un anno da record, che deve far riflettere l’intero Governo Italiano. Il riscaldamento globale è un argomento serio, come fanno capire i termometri che quest anno, si sono impennati nuovamente, raggiungendo temperature mai viste negli ultimi due secoli.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !