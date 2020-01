Calciomercato Roma, è ora ufficiale: la dirigenza ha raggiunto la firma con il calciatore

Dopo il rinnovo firmato ieri da Aleksandar Kolarov fino al 2021, oggi è stato il turno di Bryan Cristante. Il centrocampista ha prolungato con la Roma fino al 30 giugno del 2024.

Le parole del calciatore ai canali ufficiali sono state: “Sono contentissimo di aver rinnovato. Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha invece affermato: “Conoscevo le qualità tecniche di Cristante già prima di venire alla Roma. Una volta arrivato qui, ho avuto modo di apprezzarne i valori e la dedizione al lavoro quotidiano”.

Calciomercato Roma, Nzonzi dice ‘no’ al Celta

Dopo essere andato in prestito al Galatasaray ad agosto, l’avventura di Nzonzi in Turchia è praticamente già finita. Questo è un problema per la Roma che ora deve trovargli una nuova sistemazione. Per essere più precisi, il calciatore francese ha avuto un litigio con l’allenatore Fatih Terim ed ha poi dichiarato ai media: “Non devo chiedere scusa a nessuno, non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene”. Secondo quanto riferito però da Tuttomercatoweb, i giallorossi nel frattempo avevano trovato l’accordo con il Celta Vigo che deve sostituire Lobotka (in partenza verso Napoli). Il calciatore però ha detto ‘no’ agli spagnoli. Altri club interessati a lui invece si sono defilati per lo stipendio troppo alto.

Intanto, tornando al Galatasaray, i turchi sarebbero interessarti ad altri due calciatori della Roma. Il primo è Mert Cetin che, nonostante abbia disputato buone prestazioni quando chiamato in causa, è in lista prestiti. Oltre al club di Istanbul ci sarebbero anche alcuni club di Serie A. I turchi vorrebbero anche l’argentino Diego Perotti. L’argentino al momento sta trovando un buon minutaggio con Fonseca, ma potrebbe partire. Per lui si parla anche di un possibile ritorno al Genoa o di uno scambio al Milan che vedrebbe approdare Piatek nella capitale.

