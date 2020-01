Incendi in Australia, strage di canguri: quante carcasse lungo la strada: ecco il video che sta facendo in queste ore il giro del mondo.

Gli occhi di tutto il mondo sono rivolti verso l’Australia, dove gli incendi di questi giorni hanno già interessato 5 milioni di ettari di foreste. E se si aggiungono gli altri incendi avvenuti nel 2019, saliamo addirittura a 25 milioni di ettari di foreste annientati: una superficie vastissima, di poco inferiore a quella dell’Italia. Lo stabilisce un’analisi della Coldiretti, secondo cui la più grande conseguenza di questi incendi sarebbe stata il rilascio nell’atmosfera di qualcosa come 6735 miliardi di tonnellate di CO2.

Incendi in Australia, carcasse di canguri lungo la strada: il Video

Ma non è finita qui. Gli incendi – secondo quanto si legge su ‘Il Fatto Quotidiano’ – provocherebbe anche un inquinamento atmosferico maggiore delle emissioni industriali. Un quadro a dir poco inquietante, se si considera inoltre che il fumo di questi incendi sarebbe già arrivato in Nuova Zelanda e sull’Oceano Pacifico meridionale e presto potrebbe raggiungere addirittura il Sud America. Ecco, intanto, il VIDEO apparso su Youtube in cui si vedono tantissime carcasse di canguri lungo una strada australiana:

