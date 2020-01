Ezio Greggio in questi giorni è in vacanza alle Maldive in un notissimo resort di marca italiana. Lì ha trovato tre compagni d’eccezione per giocare a beach soccer.

Ezio Greggio, come molti Vip, ha approfittato della pausa natalizia nei supoi impegni in tv ed è volato al caldo delle Maldive. Con lui l’attuiale compagna, Romina Pierdomenico. Ma senza volerlo, il resort nell’atollo Dhaalu è diventato occasione per un ritrovo tra grandi personaggi dello sport, della tv e del cinema italiano.

Perché nella stessa struttura in questi giorni ci sono anche altri ospoiti illustri. Come Francesco Totti e Mauro Icardi, ma anche Pierfrancesco Favino, tutti con le rispettive mogli (e figli). Quale occasiome migliore quindi per fare squadra e giocare a beach soccer sulla spiaggia?

Tanto impegno, come emerge da alcune immagini postate su Insgarma, ma anche tante risate. E alla fine Greggio sul suo profilo ha anche postato una foto dello squadrone: THE FABULOUS FOUR : Maurito Icardi, Ezio Greggio, Pierfrancesco Favino, Francesco Totti : what else?”, ha scritto suscitando la sana invidia di molti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilary Blasi, Capodanno alle Maldive: la passione è travolgente – FOTO

Favino, Totti e Icardi alle Maldive, relax prima di tornare al lavoro

In intermezzo divertente e rilassante, quello dei Vip sotto il sole delle Maldive, diventate nell’occasione una nuova Milano Marittima. Il resort è lo stesso nel quale avevano già soggiornato tra gli altri Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La camera doppia costa in questa fase della stagione 2905 euro a notte, ma in fondo tutti loro possono permetterselo.

E come mostrano alcune foto, oltre che video, se la stanno godendo alla grande. Francesco Totti, che è lì insieme a Ilary Blasi e ai tre figli, a Capodanno si è gettato vestito in piscina trascinando con sè anche Favino. L’attore romano, rimanista sfegatato come ha confessato da tempo, è in vacanza insieme ala compagna Anna Ferzetti e le due figlie, Greta e Lea.

Ma nello stesso villaggio ci sono anche Mauro Icardi e Wanda Nara che lontano da Parigi se la stanno godendo e hanno regalatoanche momenti romantici ai loro follower. Come se non bastassew, a cavallo tra Natale e Capodanno la stessa struttira è stata dscelta dall’ex Miss Italia, oggi affermata attrice, Francesca Chillemi con il compagno Stefano Rosso e la figlioletta Rania. Ma anche da Linus, direttore di Radio Deejay, dalla mogflie e dai due figli. Tutti lo hanno fatto sapere postano immagini su Instagram prontamente commentate dai fan.