Festival Sanremo 2020, svelati i nomi dei partecipanti

Con l’avvento del nuovo anno non si può altro che buttare un occhio sull’evento più atteso dell’anno: Festival di Sanremo. Quest’anno sarà la settantesima edizione del festival della musica italiana. Sanremo 2020 si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio. Quest’anno il festival sarà condotto da Amadeus, con lui sicuramente ci saranno altre figure che verranno svelate più in là. Una di queste è proprio l’amato cantante italiano Tiziano Ferro che sarà presente per tutte e cinque le serate. Sembrerebbe che anche il rapper sardo, Salmo, sarà ospite al Festival.

I 30 concorrenti di Sanremo 2020

La rivista Chi ha svelato i nomi dei 30 partecipanti al Festival di Sanremo 2020, arrivato ormai alla 70° edizione. Per lo più ex concorrenti, non dispensa qualche sorpresa. Ecco la lista completa:

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Morgan con Bugo

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

I Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki