Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo può andare via in estate: sulle sue tracce ci sarebbero tre compagini europee e non solo.

Ha recentemente ammesso di trovarsi molto bene alla Juventus e di voler continuare la sua esperienza in Italia, ma la permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero non appare per nulla scontata. Il campione portoghese, che ieri ha sfoggiato un look davvero particolare al ‘Global Soccer Awards’ di Dubai, piace a tre compagini europee e non solo e, dunque, non sono escluse sorprese in merito al suo futuro. La Juve proverà fino alla fine a trattenere anche la prossima stagione, ma l’ultima decisione spetterà proprio all’ex Real Madrid. Proviamo, però, a fare chiarezza su questo argomento.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo via? Le ultime

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Diario Gol’, Manchester United, Paris Saint-Germain e Sporting Lisbona sarebbero pronte a darsi battaglia in estate per il cartellino di CR7. In due di questi tre club (United e Sporting) ha già giocato il portoghese e quindi per lui si tratterebbe di un clamoroso ritorno alle origini, ma occhio alla disponibilità economica del PSG. Non vanno dimenticati alcuni club di Qatar e degli Emirati Arabi che potrebbero offrire cifre altissime per convincere lo stesso Ronaldo a lasciare l’Italia. Una pessima notizia, quindi, per il tecnico Maurizio Sarri e per tutti i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ che si augurano di trattenere il fenomeno lusitano anche nella stagione 2020/21. Come si concluderà alla fine questa vicenda?