Incidente d’auto con un cinghiale, dopo averlo travolto e ucciso, qualcuno lo raccoglie dall’asfalto e se lo porta via

Per la nostra rubrica “storie vere”, che parla di storie improbabili ma realmente accadute, vogliamo raccontarvi un evento che risale al novembre del 2018.

Lungo le strade del comune di San Marco, in Umbria, durante un normale pomeriggio di novembre, un’auto ha investito un cinghiale che impropriamente si trovava nel bel mezzo della carreggiata. Non è inusuale trovare animali di questo tipo in quelle zone, visto che i boschi umbri e marchigiani, ospitano diversi esemplari della specie, di varia grandezza e peso.

Purtroppo non di rado, si leggono notizie relative alla morte di qualche motociclista o ciclista, investiti da cinghiali di una certa stazza (possono superare anche i 100 kg).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terni, esplosione in un appartamento: ci sono feriti gravi

Investono un cinghiale con l’auto: qualcuno ruba l’animale morto

Dopo un incidente d’auto con un cinghiale di grossa stazza, lunghe le strade di San Marco, il protagonista ha chiamato i carabinieri per avvisare della presenza dell’animale morto in mezzo alla strada. Fin qui nulla di strano. La cosa sorprendente è che al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto non c’era più nulla.

Evidentemente, nel tempo intercorso tra l’incidente, la chiamata e l’effettivo intervento dei Carabinieri, qualcuno deve essere intervenuto per prelevare il corpo esanime dell’animale e portarselo via. D’altronde, specie nella cucina del Centro Italia, la carne di questo genere è particolarmente rinomata e utilizzata per diverse ricette.

Un episodio di caccia fuori legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lamborghini della Polizia distrutta: uno schianto terribile, è accaduto veramente – FOTO