Torino, suona chitarra mentre viene operato al cervello per un tumore: ecco il video di quanto accaduto alle Molinette della Città della Salute.

Si chiama ‘asleep-awake‘ ed è una tecnica chirurgica che consente una exeresi massimale con minimi rischio di deficit neurologici permanenti attraverso il monitoraggio delle funzioni del paziente. A sottoporsi a questo delicato intervento è stato un musicista di Torino che – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa’ – avrebbe addirittura suonato chitarra e tamburello in sala operatoria mentre veniva operato al cervello per un tumore. Non è la prima volta che nel capoluogo piemontese si opera attraverso questa tecnica, ma torniamo a caso in questione.

Torino, suona durante operazione al cervello: il Video

Davvero incredibile, dunque, quanto accaduto all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove un musicista di 35 anni si è messo a suonare chitarra e tamburello nel corso di un intervento al cervello con la tecnica ‘asleep-awake’. Il merito è dell’equipe neurochirurgica guidata dal professor Diego Garbossa e composta da Antonio Melcarne, Matteo Monticelli, Filippo Veneziano Santonio e Pietro Zeppa. Ecco il VIDEO diffuso su Twitter:

Musicista suona mentre viene operato al cervello: il video ha fatto commuovere milioni di persone. Il giovane 35enne è stato operato con la tecnica Asleep-Awake presso l’Ospedale Molinette di Torino. pic.twitter.com/deOupIUClj — Tweet News (@tweetnewsit) December 28, 2019

