Un venerdì sera di paura e terrore a Milano. Infatti proprio nella serata di ieri, in Via Tiepolo, un tram ed un minivan si sono scontrati, provocando grande preoccupazione agli occhi dei passanti.

Fortunatamente coloro che sono stati coinvolti nell’incidente, se la sono cavati con qualche ferita e niente di più. Lo scontro ha riportato subito alla memoria, l’incidente avvenuto la scorsa settimana in Viale Bezzi, dove perse la vita la 49enne Shirley Ortega.

Milano, in ospedale anche il tramviere

L’impatto tra il tram ed il pulmino è avvenuto all’incrocio con via Verrocchio, in zona Città Studi.

Sono stati ben tre i feriti in seguito all’impatto. Il primo è il tramviere che è stato portato in via precauzionale all’ospedale proprio di Città Studi.

Gli altri due feriti sono una donna di 67 anni ed un ragazzo di 15 anni. La prima era una passeggera del tram, ed ha riportato un trauma cranico come diagnosticato dall’ospedale Fatebenefratelli. Il 15enne invece era nel pulmino al momento dell’impatto ed è stato portato subito al San Raffaele, dove i medici hanno riportato un trauma toracico.

Sul posto sono intervenute ben 4 autoambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Fortunatamente nessuno dei tre feriti è in gravi condizioni.

