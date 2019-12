Incidente choc in Egitto: scontro tra due autobus turistici e un camion. Il bilancio è gravissimo: almeno 6 morti e innumerevoli feriti. Ancora non chiare le dinamiche del sinistro sconcertante.

Terribile incidente in Egitto. Il tutto è avvenuto proprio nella capitale, a est del Cairo nonché lungo la strada per Ain Sokhna sul Mar rosso. Due bus turistici si sono schiantato contro un camion, con un bilancio spaventoso di 6 morti confermati e almeno 24 feriti. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro letale.

Terribile incidente in Egitto

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e varie autoambulanze, ma non c’è stato molto da fare per diverse delle persone in quel momento a bordo dei pullman. Tra le vittime ci sono anche due guide turistiche della Malesia, una dell’India e un conducente di uno dei mezzo escursionistico.

La terra dei faraoni è una delle principali mete turistica del Nord Africa, ma questa volta l’incantevole giro storico è finito in tragedia. Da monitorare anche la situazione delle diverse persone in ospedale: tra i vari coinvolti ci sono anche dei feriti gravi.

