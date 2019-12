Serata speciale anche per la televisione italiana. Andiamo a vedere quali programmi accompagneranno questo mercoledì natalizio

Rai 1, “La Bella e la Bestia” – Il Natale di Rai 1 si aprirà con il musical del 2017, con protagonisti: Emma Watson, Dan Stevens e Luke Evans. Ambientato nella Francia dell’Ottocento, racconta la storia di un principe arrogante e senza cuore. Un giorno davanti al suo palazzo si presenta una vecchietta chiedendo ospitalità, ma il principe non ci pensa due volte a metterla alla porta. L’anziana però si rivelerà una maga che lo traformerà in una bestia. Solamente quando il principe imparerà ad amare, riuscirà a riprendere sembianze umane.

Rai 2, “Salemme il bello… della diretta” – Per il mercoledì natalizio di Rai 2, invece spazio al comico napoletano Vincenzo Salemme, che accompagnerà il pubblico in una serata all’insegna delle risate. Questa sarà la prima delle tre serate teatrali di Salamme, degno erede della tradizione scarpettiana. Il tutto andrà in onda dall’ Auditorium Domenico Scarlatti, sede Rai di Napoli.

Rai 3, “Che storia è la musica” – Serata all’insegna della musica per il terzo canale Rai. A dirigere il concerto ci penserà il maestro Ezio Bosso, che porterà sul palco un concerto unico nel suo genere, con una musica classica rivisitata in chiave moderna.

Il mercoledì natalizio dei canali Mediaset

Rete 4, “Via col Vento” – Arriva in occasione del marcoledì natalizio, un grande classico del cinema mondiale, “Via col Vento”. Il film uscito nel 1939, racconta la storia della figlia di un ricco proprietario terriero di nome Rossella, innamorata di Ashley. L’uomo però preferisce la cugina Melania a lei. Così Rossella accetta la proposta di matrimonio di uno spasimante. Ma il suo spasimante muore in guerra e Rossella sarà costretta a trasferirsi a casa di Melania.

Canale 5, “Il peggior Natale della mia vita” – Spazio alle risate per Canale 5, dove andrà in onda il film del 2012 con Fabio de Luigi e Cristina Capotondi. La pellicola racconta la storia di Giorgio, sua moglie Clara e la figlia Margherita sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto. Paolo, marito di Margherita, li raggiungera il prima possibile, non prima di aver affrontato una serie di esilaranti imprevisti.

Italia 1, “Up & Down” – Il mercoledì sera di Italia 1 si apre con lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini. Uno spettacolo incentrato sulla bellezza delle diversità, dove a far da spalla comica a Ruffini, ci penseranno gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius, tutti ragazzi con la sindrome di down.

Il Natale sulle principali reti minori

La7, “Pomi d’ottone e manici di scopa” – Su La7 spazio al film d’avventura diretto da Robert Stevenson. Ambientato nel 1940, la storia si incentra sul governo britannico che tenta di sfollare i bambini nelle campagne per proteggerli dai bombardamenti che i nazisti infliggono a Londra.

Tv8, “Un Natale per due” – Altro mercoledì all’insegna della Commedia con Tv8. Infatti per la prima serata di Natale, arriva il film del 2011 con protagonista Enrico Brignano ed Alessandro Gassman. La pellicola racconta la storia di un’azienda in crisi è costretta a chiamare un tagliatore di teste per decidere chi licenziare. Sarà proprio Claudio (A. Gassman) a licenziare Danilo (E.Brignano). I due inizialmente si detestano, ma dopo un lungo viaggio in macchina insieme cambieranno l’idea l’uno dell’altro.

NOVE, “Occhio alla Penna” – Chiudiamo col NOVE, che manderà in onda il film Western del 1981 con Bud Spencer. Un film ricco d’azione e colpi di scena, unico nel genere Western Italiano.

