Prima giornata di festa nelle case italiane. Andiamo a scoprire che tempo farà e se il meteo riserverà un bel tempo come regalo di Natale

Finalmente siamo nel vivo dei due giorni topici dell’anno, Vigilia e Natale. Uno dei regali più richiesti dagli italiani, però, visto il continuo maltempo nel mese di dicembre, è quello di un poò di tregua dal punto di vista meteorologico.

Andiamo a vedere se il popolo italiano è stato accontenta e se in questa giornata di festa, ci sarà finalmente una sorta di bel tempo.

Meteo, le previsioni di martedì 24 dicembre

E così ogni desiderio degli italiani sarà acontentato in questa giornata. Infatti ci sarà una rimonta anticiclone, che farà tornare l’alta pressione sulla penisola italiana. Ma non solo, in alcuni settori persisterà qualche insidia perturbata, andiamo quindi ad analizzare le previsioni meteorologiche dello stivale.

Sulle regioni del Nord Italia, già dal mattino ci saranno numerose nubi sulle cime alpine, che pian piano si sposteranno sulle regioni settentrionali. Altrove invece regnerà il beltempo, con qualche lieve velatura che coprirà il cielo. Pioggia isolata solamente al confine tra Piemonte e Valle d’Aosta. Le temperature sono in lieve calo, con massime che oscilleranno dai 10 ai 14 gradi.

Mentre invece al Centro Italia, il sole resisterà dalle prime ore del mattino, e riscalderà una giornata che si prospetta comunque fredda. In Toscana, con l’arrivo della sera, ci sarà qualche nuvola in più che potrà portare ad isolate piogge. Le temperature anche qui sono in calo e si stabilizeranno tra gli 11 ed i 14 gradi.

Infine al Sud, resistono alcune precipitazioni ed annuvolamenti nella parte settentrionale della Sicilia. Meteo variabile sul Gargano, mentre altrove regnerà il bel tempo contornato da un sole convincente. Qui le temperature sono in lieve calo, e le massime andranno dai 13 ai 17 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie Meteo, CLICCA QUI !